インスタグラムツール「lgram」、固定メニューの管理画面を刷新
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：鈴木隆宏）は、2025年11月27日（木）、Instagram自動化システム「エルグラム」の固定メニュー管理画面を刷新しました。
管理画面の視認性と操作性を高めるとともに、削除データを90日間保管する機能を追加し、24時間自動対応の運用をより安心して行える環境を整えています。
■固定メニューの削除データを保管可能に
今回のアップデートでは、固定メニューの管理画面を全面的に見直し、視認性と操作性を向上させました。画面構成を整理し、はじめて利用する方でも手順に迷いが生じにくい設計へと改善しています。
あわせて、固定メニューの削除データを「削除したデータ」として90日間保管できるようになりました。これにより、誤操作で重要なメニューを削除してしまった場合でも、保管期間内であれば復元できます。
削除したデータは、サイドメニューの「顧客対応」＞「固定メニュー」から確認でき、必要に応じて復元が可能です。なお、90日を過ぎたデータは自動的に完全削除されます。
■固定メニューについて
固定メニューは、InstagramのDM上にメニューを設置し、ユーザーが必要な情報へ自分のタイミングでアクセスできる機能です。
たとえば、商品一覧、予約ページ、よくある質問、外部サイトへの案内などをメニュー化できます。24時間案内ができるため、問い合わせ対応の手間を減らせるほか、機会損失の防止にもつながります。
■エルグラムについて
エルグラムは、Instagram運用を効率化する自動化システムです。
コメントへの自動返信やDM対応の効率化に加え、予約受付や決済などの導線づくりにも対応し、運用負荷の軽減と売上機会の最大化を支援します。
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
