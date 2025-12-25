ANA就航地の３レターコードデザインが映えるコラボウォッチ『G-SHOCK for ANA オリジナルモデル』12月25日より、A-style、ANA Mall店、＠SKYにて順次販売
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、カシオ計算機株式会社が展開するG-SHOCKとANAのコラボレーションウォッチ『G-SHOCK for ANA オリジナルモデル』を発売します。
12月25日よりANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）および「ANAショッピング A-style ANA Mall 店（以下、ANA Mall店）」、12月26日より国内線機内/ラウンジ内の ANA Wi-Fi Service からアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」にて販売を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337621&id=bodyimage1】
■ギフトにもぴったり！オリジナルパッケージに入った、数量限定のコラボウォッチ
飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウォッチG-SHOCKとANAのコラボレーションモデルが数量限定で登場。G-SHOCKを代表する『DW-5600』をベースに、オリジナル仕様として随所にANAらしさを組み込んだデザインが映える特別な1本です。落ち着いたマットな質感のホワイトカラーに、ブルーのANAロゴやANAが就航する国内・国際空港の3レターコード※を配置。3レターコードは飛行機が滑走路を進む様子をイメージしてデザインしました。さらにLEDバックライトボタンを押すと飛行機の機影が浮かび上がったり、裏ぶたにANAロゴを刻印するなど、ANA・航空ファンの方にも楽しんでいただけるよう工夫を凝らしました。
様々なスタイルにフィットし、年齢・性別問わず使えるスタイリッシュなデザインでありながら、衝撃に強く、ストップウォッチやタイマー機能を搭載し、時計としての機能性も兼ね備えています。ギフトにもぴったりの、ANAらしい配色、3レターコードが散りばめられたオリジナルパッケージにてお届けいたします。
※3レターコードとは、IATA（国際航空運送協会）が定める空港（都市）を表す任意のアルファベット3文字からなる空港コードのこと
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337621&id=bodyimage2】
■ 販売チャネル
[販売開始] 2025年12月25日（木）10時より
●「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press288
●「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press289
[販売開始] 2025年12月26日（金）17時より
●「ANA STORE@SKY」
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
＜＠SKY購入特典＞3レターコードをデザインしたオリジナルステッカー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337621&id=bodyimage3】
■ 商品詳細
＜ANAオリジナル＞G-SHOCK for ANA オリジナルモデル
【価 格】19,800円（税込） 【原産国】日本
【カラー】ホワイト 【重 さ】52g
【素 材】フェイス・バンド・ケース：樹脂 風防・文字盤：無機ガラス
【サイズ】（約）フェイス直径：4.89cm 幅：4.28cm 全長：25cm
【仕 様】ムーブメント：クオーツ 電池寿命：製造から約5年
精度：平均月差±15秒 防水：20気圧防水
