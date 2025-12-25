AI・教育サービスを全国展開する株式会社ロジカ・エデュケーション（本社：大阪府池田市、代表取締役CEO：関 愛、以下 ロジカ式）は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館（以下 INPIT）が実施する「加速的支援（オーダーメイド型専門家派遣）」の支援対象企業に採択されました。

18年以上にわたり100万人以上にITプログラミング教育を提供してきた「IT教育のプロ」としての知見と、独自技術である「感情に寄り添うAIアシスタント」を融合。本支援を通じて、知財戦略・ブランド戦略を一体で磨き上げ、国内外の教育・福祉・医療現場への社会実装を強力に推進してまいります。









INPIT「加速的支援」採択の背景

INPIT「加速的支援」は、企業が保有する独自の知的資産を事業成長の核に据え、弁理士・弁護士・中小企業診断士等で構成される専門家チームが、中長期で伴走するオーダーメイド型支援プログラムです。

ロジカ式が開発する「感情に寄り添うAIアシスタント（以下 共感AI）」は、ユーザーの感情や集中度をリアルタイムで解析し、最適なフィードバックを行う独自の技術を有しています。本技術はすでに国内特許（特許第7488440号）ならびに台湾特許（特許第I-906173号）を取得し、PCT国際出願済み（出願番号：WO2025041689）です。 今回の採択により、専門家チームと共に「守りの知財」のみならず、グローバル展開も視野に入れた「攻めの知財・ブランド戦略」を構築し、事業成長のスピードを一段と高めてまいります。

「感情に寄り添うAIアシスタント（共感AI）」とは

「共感AI」は、学習や就労の現場で生じる「集中の波」「不安」「つまずき」「ストレス」といった心の変化を捉え、一人ひとりの「歩幅」に合わせて寄り添うパートナーとなることを目指した技術です。

＜主な特徴と社会的価値＞

①一人ひとりの歩幅に合わせた支援：利用者の状態（集中・不安・負荷の高まり等）の変化を捉え、最適なタイミングで励ましやヒント、休憩提案などのフィードバックを提示。業務・学習・就労・支援など幅広い場面で、前向きな行動の継続を後押しします。

②現場起点での社会実装：大阪府池田市との包括連携協定および 共創プロジェクトに基づく市内での活用、ならびに障がい者就労支援事業所「ロジカーズ」での活用に向け、実証を予定しています。

③安心・安全な設計：利用者のプライバシーを最優先に考え、同意に基づいた適切なデータ管理と、温かみのあるインターフェース設計を両立させています。









今後の取り組み：インダストリー5.0時代を支える心のインフラへ

本支援期間（約1年半）を通じ、以下のテーマを重点的に進めます。

●知財戦略の高度化：権利化・契約・ライセンス設計を一体化し、事業成長に直結する知財ポートフォリオを構築。

●ブランドメッセージの再設計：「共感AI」がもたらす価値を言語化し、国内外のステークホルダーへ正確に届ける発信体制の整備。

●アライアンスの推進：自治体、医療機関、大企業との共創モデルを構築し、日本発の「感情知能型AI」を世界へ展開。

代表取締役CEOのコメント

私たちは、AIを単なる効率化の道具ではなく、人が『自分らしくいられる場所』を見つけるために共に歩んでくれるパートナーにしたいと考えています。今回の採択は、私たちの目指す『共感AI』の可能性を後押ししていただく大きな機会です。専門家チームの皆さまと共に、当社の技術をより確かな価値へと磨き上げ、子どもたちや現場で支える方々にとって、本当に意味のある社会実装を加速させてまいります。

関連知財情報

・国内特許：特許第7488440号

・PCT国際出願：WO2025041689

・台湾特許：特許第I-906173号

ロジカ式について

・商号 ： 株式会社ロジカ・エデュケーション

・代表者： 代表取締役CEO 関 愛

・所在地：大阪府池田市菅原町3-1 ステーションN 107

・設立 ： 2018年11月12日

・事業内容： 教材開発、プログラミング教室FC、DXリスキリング研修、AIサービス開発

・資本金： 1億590万円

・TEL ： 072-752-8607

・URL ： https://logica-ed.com/

https://logica.education/