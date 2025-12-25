こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「うたの☆プリンスさまっ♪」15周年を記念したオリジナルデザインのワイヤレスイヤホンが発売決定！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、オーディオブランド「AVIOT（アビオット）」とのコラボレーションを発表。「うたの☆プリンスさまっ♪」15周年を記念したオリジナルデザインのワイヤレスイヤホンをブロッコリーオンライン（通販）限定で発売します。
日本メーカーとして高い品質を追求するオーディオブランド「AVIOT（アビオット）」より、「うたの☆プリンスさまっ♪」15周年を記念したオリジナルデザインのワイヤレスイヤホンが登場しました。音楽鑑賞やゲームプレイなど、あなたの日常を彩ります。
アイドルが電源ON/OFFやペアリングの状況をお知らせするボイスガイダンスと、ランダムで流れる3種のスペシャルボイスを完全新録。再生されるボイスはアイドルごとに専用アプリで切り替え可能です。
「うたの☆プリンスさまっ♪」の音楽を長年支えてきたElements Gardenが開発に協力。確かなサウンドと品質で作品の魅力を余すことなく表現するイヤホンに仕上げました。
うたの☆プリンスさまっ♪ ワイヤレスイヤホン 特設サイト
https://sp.utapri.com/earphones/
【通信販売】
受注期間：2025年12月25日(木)12:00から2026年1月20日(火)23:59まで
出荷時期：2026年6月中旬から下旬にかけて順次出荷予定
ご購入はこちらから
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent258/
【商品概要】
うたの☆プリンスさまっ♪ ワイヤレスイヤホン 全3種
ST☆RISH MODEL（TE-V1R-UST）
QUARTET NIGHT MODEL（TE-V1R-UQN）
HE★VENS MODEL（TE-V1R-UHV）
■価格
各28,500円（税込）
■商品サイズ
パッケージ：約縦160×横110×奥行50mm
イヤホンケース：約縦36.5×横62×奥行32mm
イヤホン本体：約長辺25×短辺20×奥行22mm
■同梱物
イヤーピース：S/M/L 各サイズ1ペア
USBType-Cケーブル1本
ユーザーマニュアル
製品保証登録カード
■収録ボイス（一十木音也のみ抜粋）
※ボイス一覧は特設サイトをご確認ください。
【商品仕様】
・ドライバー：φ10mmダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ
・通話用マイク：MEMSマイク
・バッテリー容量：イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh
・通話時間：最大9時間
・連続再生時間(*1) ：最大19時間 (充電ケース併用時:最大62時間)
・イヤホン本体 充電時間：約1.5時間
・充電ポート：USB Type C
・防水レベル(*2)：IPX4相当
・重量：イヤホン片耳 約6.5g
その他：
・マルチポイント対応 (2デバイス)
・片耳使用可能
・イヤホン単体ON / OFF 可能
・急速充電対応(約10分 の充電で最大120分再生)
付属品：
・イヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア )
・USBType-Cケーブル1本
・ユーザーマニュアル
・製品保証登録カード
*1 再生時間は使用環境により変動する可能性があります
*2 イヤホン本体のみ
＜Bluetooth規格＞
・対応コーデック：SBC、AAC、LDAC
・対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
・Bluetooth version:5.3
・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数：8
ⒸSAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
