レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本ネイルケア市場は2033年に11億4,640万米ドル規模へ拡大、プロフェッショナルサロン需要セルフネイル普及、プレミアム製品革新が牽引する成長産業動向
日本ネイルケア市場は、2024年から2033年の期間において、7億8,080万米ドルから11億4,640万米ドルに達すると予測されています。この市場は、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が4.36%で成長すると見込まれています。ネイルケアは、外見の美しさだけでなく、健康や衛生面でも重要な役割を果たしており、特に糖尿病患者における感染症予防の重要性が高まっています。このような背景から、足や指の爪のケアが推奨され、関心が急増しています。
市場を牽引する要因
近年、日本における男性ネイルケアに対する関心が高まっており、特にジェンダーレス化粧品やファッションブランドの増加とともに、男性専用のネイルサロンの増加が見られます。特に乾燥やひび割れを防ぐことに焦点を当てた製品が人気を集めており、男性向けのジェンダーニュートラルなネイルポリッシュが登場しています。化粧品ブランドのiLLOなどは、シアーやグリッターを含むポリッシュを提供し、これが日本におけるジェンダーの固定観念を打破しています。この流れが、日本市場の成長を後押ししています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-nail-care-market
市場の制約
一方で、ネイルケア製品における化学物質の過剰使用は、健康に対するリスクを高めており、市場成長の妨げとなる可能性があります。特に、ネイルポリッシュに含まれるフタル酸ジブチル、トルエン、ホルムアルデヒドなどの化学物質は、生殖機能に影響を与えたり、発がん性を引き起こす可能性があります。これらの有害物質は「毒性トリオ」と呼ばれ、その使用が問題視されています。また、ネイルサロンでの換気不良によって、これらの有害物質が空気中に残り、スタッフや顧客に健康リスクをもたらす恐れもあります。
市場機会
日本発祥のネイルアートは、2023年には国内外で非常に人気を集めました。「カワイイ」ネイルアートは、鮮やかな色使いや細かな筆致、さらにはアニメキャラクターや文化的要素を取り入れたデザインが特徴です。これらのデザインは、爪に塗られたベースカラーの上に5、6色を使った絵画のような装飾を施すことが一般的です。さらに、ネイルアートに3Dパーツを加えるなど、洗練された技術も登場し、これが日本におけるネイルケア市場の需要を後押ししています。
主要企業のリスト：
● L’Oréal S.A.
● Shiseido Company, Limited
● Wella International Operations Switzerland S.à.r.l （OPI）
● LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton
● Chanel S.A. corporation
● cosnova GmbH （Essence Cosmetics）
● Kao Cooperation
● Estée Lauder Companies Inc
● Unilever Japan Holdings KK
● IDA Laboratories Co., Ltd. （Canmake）
市場セグメンテーション
製品カテゴリー別では、ネイルポリッシュが日本ネイルケア市場で圧倒的なシェアを誇ります。若年層の美容ファンが革新的なネイルデザインに投資しているため、このセグメントの需要は急増しています。さらに、ネイルトリートメントやマニキュアを提供する熟練のサロンの増加も市場成長を加速させています。逆に、ネイルポリッシュリムーバーセグメントは、マニキュア使用量の増加により、予測期間中に市場を独占すると予想されています。
流通チャネル別では、2024年にはオフラインセグメントが収益面で市場を独占しているものの、今後はオンラインチャネルの成長が加速する見込みです。オンラインショッピングの普及と電子商取引プラットフォームの拡大により、個人向けのオンライン販売が市場成長を牽引しています。デジタルマーケティング戦術がさらに市場を刺激し、オンラインセグメントは予測期間中に支配的な役割を果たすと考えられます。
