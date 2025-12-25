神戸市でシネマコンプレックス「ＯＳシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）は、2025年12月13日（土）に開催された阪急電鉄株式会社主催の「2025大阪梅田 鉄道×SKY フェス」において、阪急電車の車両内を活用した体験型ワークショップ「でんしゃ・de・推し工房」を実施しました。

本企画は、神戸市内のものづくり事業者と連携する「推し工房シリーズ」第4弾として、“電車推し”をテーマに、（1）職人の技術にふれられる小学生限定のワークショップと、（2）神戸の町工場の技術や製品を紹介する展示の二つのコンテンツを組み合わせた構成で展開しました。





■神戸のものづくりと“推し工房”が電車の中で出会う新しい体験

当社が映画館を拠点に展開してきた「シネマ・de・推し工房」は、“推し活”と地元・神戸のものづくりを掛け合わせた体験型ワークショップとして、映画館に新たな価値をもたらしてきました。これまで、テーマごとに神戸市内のものづくり事業者と協働し、専門機材を用いたオリジナルグッズ制作や、職人の技術に直接触れられるプログラムを実施してきました。

第4弾となる今回は、そのコンセプトを映画館の外へと広げ、会場を阪急電車の車両内に移すことで、日常の移動空間を“推し活”とものづくりが交わる場として再編集しました。電車という舞台設定を活かすことで、これまで映画館では出会えなかったお客さまにもアプローチでき、新しい形で神戸の町工場や職人の魅力を伝えることを目指しました。また、制作体験だけでなく、町工場の技術や製品の背景を紹介する展示も組み合わせることで、参加者が「体験」と「理解」の両面から“神戸のものづくり”に触れられる構成としました。





今回のワークショップは全96枠を実施し、事前予約は公開から1週間で満席となるなど、高い関心が寄せられました。当日の参加者からは「どのアイテムも魅力的で、何を作るか迷ってしまうほど楽しい体験だった」との声が寄せられ、電車を舞台にした新しい体験価値が広く受け入れられたことがうかがえます。

また、展示には約600人が来場し、「通勤途中にもかかわらず展示内容が気になり、思わず足を止めてしまった」「展示と実際の車両の世界観が重なり、鉄道ファンとしても満足度の高い空間だった」との感想が寄せられました。

出展したものづくり事業者の方からも、「駅構内という日常空間で、子どもから年配の方まで幅広い層と直接つながることができた」「神戸のものづくり仲間とともに、一つのイベントをつくり上げられたことに大きな喜びを感じ、同業者同士の横のつながりも深まった」「普段は神戸で開催しているが、今回は梅田で実施できたことが良かった」といった声があり、本取り組みが地域のものづくりにとっても新たな可能性を示す機会となりました。

これらの結果を通して、「シネマ・de・推し工房」が映画館外でも成立し、日常空間を巻き込みながらものづくりの魅力を伝えるプラットフォームへと発展しうる手ごたえを得ました。今後も神戸のまちと連携しながら、新たな会場やテーマでの展開を検討し、地域のものづくりと“推し活”に新しい出会いを創出してまいります。





ワークショップ





展示





CINE LAB（シネラボ）

映画館を拠点に、多様な学びと創造の場を提供するワークショッププロジェクトです。防災や環境問題、プログラミング、クラフトなど、多彩なテーマで開催。映画館のスクリーンやロビーを活用し、参加者が発表や体験を共有できる場を創出しています。映画館を単なる鑑賞の場にとどめず、地域文化の発信拠点として活用し、新たな学びの機会を提供することを目指しています。





■イベント概要

イベント名：「でんしゃ・de・推し工房」

開催日時：2025年12月13日（土）10:00～14:00

開催場所：阪急電鉄 大阪梅田駅

主催：オーエス株式会社

協力：

旭屋ガラス店株式会社、金川刺繍株式会社-刺繍.com、共栄印刷株式会社、株式会社神戸熔工、株式会社田中務補商店、株式会社東商店、有限会社大山、KNOCKS:BESPOKE、LROCCO BOOTS、神戸市





■オーエス株式会社 会社概要

本社：大阪市北区小松原町3番3号 ＯＳビル12階

設立：1946年12月

代表者：代表取締役 金谷 伸雄

拠点：大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容：

エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL： https://www.osgroup.co.jp/









