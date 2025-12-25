コンピュータゲームの企画・開発・販売を行う株式会社メビウス(所在地：東京都三鷹市、代表取締役：森 麻子)は、これまでに数々の名作を世に送り出した飯島 多紀哉 氏のホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記～旧校舎の怪異～」Nintendo Switch(TM)版を本日配信開始したことをお知らせいたします。





タイトル画面





本タイトルは有名配信者 稲葉百万鉄さん専用に制作・配信していたタイトルを皆さんでも遊べるようにしたものになります。





また実況ガイドラインに関しまして、公式webサイトに記載を行いました。

実況・動画配信をされる方はご確認をお願いいたします。









■物語

鳴神学園の新聞部が企画した学校の七不思議特集。

しかしその企画に参加した一年生の坂上修一が七不思議の集会後、行方不明になったという噂が絶えない。

集会に参加した七不思議の語り部たちから、当日の様子を聞くうちに浮かび上がる真実。

調査するうちに、あなたは隠された真実に気付いてしまう。

果たして坂上修一は本当に行方不明になってしまったのだろうか。









■ゲームシステム

基本は物語を読み進め、途中で出てくる選択肢により物語が変わっていきます。





ゲーム画面1





ゲーム画面2





ゲーム画面3





ゲーム画面4









■製品情報

タイトル ： アパシー 鳴神学園霊怪記～旧校舎の怪異～

対応ハード： Nintendo Switch(TM)

ジャンル ： ホラーアドベンチャー

プレイ人数： 1人

発売日 ： 2025年12月25日

メーカー希望小売価格 1,980円(税抜価格1,800円)

権利表記 ： (C)飯島多紀哉.

(C)Shannon.Developped&Published by mebius.

株式会社メビウスX(旧Twitter)

https://x.com/digitalmebius

公式webサイト

http://d-mebius.com/apathyreikaiki/