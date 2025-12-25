株式会社天真堂（本社：東京都）が運営する健康食品・化粧品EC通販「グローバルヘルシー」は、『お味噌汁でたんぱく質をおいしくいただく［たっぷり葱と蓮根］』を、本商品の味の決め手となる「八丁味噌のパウダー」の製造元、合資会社八丁味噌（カクキュー）の敷地内にある売店（お土産処）にて2025年12月下旬に販売開始いたしました。

伝統の八丁味噌の風味を活かしつつ、手軽にたんぱく質が摂れる本商品は、健康志向のお客様より高い評価をいただいています。今回の製造元売店での販売開始により、蔵見学に訪れる多くの味噌ファンへ、伝統食材の新しい楽しみ方を提案してまいります。

この度、原料提供元である合資会社八丁味噌（カクキュー）様との協議の中で、「八丁味噌の本場で、より多くの方に商品を知っていただきたい」という想いが一致し、売店での販売が実現いたしました。

販路拡大の背景

本商品はオンラインショップでの販売開始以来、手軽にたんぱく質が摂れる健康食品として、健康意識の高いお客様を中心にご好評いただいてまいりました。特に「八丁味噌の深い味わいが感じられる」「お湯を注ぐだけで簡単にタンパク質が摂れる」といったお声を多数いただいております。

商品特徴



創業380年を迎えた「合資会社八丁味噌（カクキュー）」の「八丁味噌のパウダー」を91%以上使用しており、ひとすすりすれば、プロテインとは思えない至福の風味が広がります。たんぱく質原料には、ビール醸造の副産物から生まれた「ビール粕プロテイン」（大麦・米由来）と「コラーゲンたんぱく」を管理栄養士が厳選して配合。1食（25g）あたり、たんぱく質10gを摂取することができます。また、香料・着色料・保存料不使用で、素材の純粋な味わいにこだわりました。

商品概要

商品名：お味噌汁でたんぱく質をおいしくいただく［たっぷり葱と蓮根］内容量：250g価格 ：3,980円（税込）

販売店舗概要



https://shop.global-healthy.jp/products/misopu

店舗名：カクキュー八丁味噌（八丁味噌の郷） 売店所在地：〒444-0925 愛知県岡崎市八丁町69番地営業時間：9時～17時※定休日等は公式サイトでご確認ください。

https://www.kakukyu.jp/facilities_restaurant.asp