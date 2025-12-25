日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第47弾となる最新作「DESIRE -情熱- × LE GRAND RETOUR feat. 中嶋イッキュウ」のミュージックビデオを、2025年12月26日(金) 18:00よりYouTubeにてプレミア公開いたします。原曲「DESIRE -情熱-」は、1986年にリリースされた中森明菜の代表曲で、当時の日本の音楽シーンを牽引した名曲として知られています。エッジの効いたサウンドと強烈な存在感を持つこの楽曲は、約40年を経た今でも多くのリスナーの記憶に深く刻まれ続けています。今回Newtroが挑んだのは、この名曲を “ジャンルや世代を超えて響くモダンなアレンジへと大胆に生まれ変わらせること”。その再解釈を担ったのは、サックスと鍵盤を武器にジャズとエレクトロを横断するユニットLE GRAND RETOUR。原曲のエキゾチックな高揚感をあえて再構成し、ミニマルなリズム、鋭利なエレクトロの質感、ジャズ的な即興性を融合させた挑戦的なサウンドへと仕上げました。静かに燃え続ける低音の脈動や、緊張感あるサックスのフレーズが、「DESIRE」が持つ情熱をまったく新しい角度から浮かび上がらせています。ボーカルを務めるのは、中嶋イッキュウ（tricot／ジェニーハイ）。原曲の力強いメロディを尊重しながらも、熱量をウィスパーボイスへと繊細に置き換えた挑戦的なアプローチによって、感情を内側からにじませるような新たな“情熱”の表現に挑んでいます。エレクトロとジャズが交錯するサウンドの中で、イッキュウの声が持つしなやかさと鋭さが際立ち、唯一無二の世界観を形成しています。LE GRAND RETOURの実験精神と、中嶋イッキュウの深い表現力が交差することで生まれた、Newtro流の「DESIRE」。時代を象徴する名曲が、いま再び--そして全く新しい姿で息を吹き返しています。そして本作の公開にあわせ、Newtroではこれまでカバーしてきた日本のポップミュージックを代表する楽曲群をまとめたプレイリスト「Timeless Japanese Pop / 時代を超えて響く、日本のポップス」 を公開。「DESIRE -情熱-」を起点に、夜、都会、情熱、余韻といったキーワードを軸にセレクトされた楽曲たちは、時代や世代を超えてなお人々の心を捉え続ける日本のポップミュージックの魅力をあらためて浮かび上がらせます。Newtroが提示する“過去と現在が交差する音楽体験”を、作品単体だけでなく、プレイリストという形でもぜひ体感してください。

▼ミュージックビデオ「DESIRE -情熱-」× LE GRAND RETOUR feat. 中嶋イッキュウ / Newtro公開日時：2025年12月26日（金）18:00～URL：https://youtu.be/cBXmGZS96kI

▼楽曲中森明菜 「DESIRE-情熱-」（1986年） 作詞：阿木燿子 / 作曲：鈴木キサブロー＜CREATOR＞▼アーティスト・LE GRAND RETOUR

サックス中園亜美とピアニスト竹田麻里絵によるDuoプロジェクト。2017年冬より都内を中心にDuoにこだわったライブ活動を精力的に行い、遺伝子レベルで通じ合う二人ならではのオリジナル楽曲を次々と発表。同じ音楽に影響を受け、同じように感じてきた二人が作り出す作品はHip-HopやClassic、R&B/Soul,Jazzといった様々な要素をとりいれたオリジナリティに溢れるものばかりである。Web Site：https://legrandretour1986.amebaownd.com/X (旧Twitter )：https://x.com/RetourGrandInstagram：https://www.instagram.com/le_grand_retour/YouTube：https://www.youtube.com/@legrandretour1340Facebook：facebook.com/LE-GRAND-Retour-101475161611115Ami Nakazono Official Website： https://www.aminakazono.com/Marie Takeda Official Website：https://www.marietakeda.com/・中嶋イッキュウ（tricot）

2010年にtricotを結成し、ギターボーカルとして活動。作詞作曲も担当している。 中嶋の力強くも繊細なボーカルが、tricotの展開が予測できないスリリングな楽曲を中毒性の高いポップなサウンドへと昇華している。圧倒的なライブパフォーマンスにも定評があり、国内外問わず多くのファンから支持を受けている。各地大型フェスや、各国のフェスに出演し、ヨーロッパ、全米、アジアにてツアーも開催。2019年にavex / cutting edge 内にプライベートレーベル「8902 RECORDS」設立し、メジャーデビューを果たす。tricotとしての活動の他、作詞・楽曲提供や自身のブランドSUSU by Ikkyu Nakajimaの設立などアーティストとして幅広く活動中。X (旧Twitter )：https://x.com/oyasumi_ikkyuInstagram：https://www.instagram.com/ikkyu193YouTube：https://www.youtube.com/@ikkyunakajimaFacebook：https://www.facebook.com/8902.tricot/▼「DESIRE-情熱-」×Newtro キービジュアル

▼イラストレーター・たる

たる嵯峨美術大学デザイン学科卒、京都市在住のイラストレーター。Webデザイン会社を経て、2021年よりフリーランスとして活動。装画、広告、MV、キービジュアルイラストなどを手がける。＜コメント＞今回、楽曲「DESIRE -情熱-」から感じた、甘美で少し艶のある雰囲気を意識してイラストを制作しました。音楽と共に、夜の空気感をイラストからも感じていただけたら嬉しいです！Instagram：https://www.instagram.com/moon_oo8__/X（旧Twitter）：x.com/moon_oO8_ YouTube：https://www.youtube.com/@moonoo8_8

▼Newプレイリスト

Timeless Japanese Pop～時代を超えて響く、日本のポップス～中森明菜「DESIRE -情熱-」をはじめ、時代やジャンルを超えて愛され続ける日本のポップミュージックを、Newtroのカバー楽曲を通して再発見するプレイリスト。夜、都会、情熱、そして余韻。原曲を知る人にも、初めて出会う人にも、“いま聴いて、いい曲じゃん”と響く名曲たちをセレクトしました。▼Timeless Japanese Pop～時代を超えて響く、日本のポップス～公開日時：2025年12月27日（土）18:00～URL：https://youtu.be/nQOvyTiNthY

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=nQOvyTiNthY

楽曲リスト1.DESIRE -情熱- × LE GRAND RETOUR feat. 中嶋イッキュウ2.真夜中のドア～Stay With Me × A.G.O feat.Sagiri Sól3.言えないよ × magora4.フライディ・チャイナタウン × 他人事 feat.春猿火5.ルビーの指環 × Sala6.夜間飛行 × HALFBY feat.曽我部恵一7.渋谷で5時 × evening cinema feat. シナモンズ8.どうにもとまらない × BCNO feat.犀羅9.恋一夜 × pale memory Room10.赤いスイートピー × kyiku feat.みそらみみ11.セーラー服と機関銃 × GOOD BYE APRIL12.悲しみにさよなら × the engy

『Newtro-ニュートロ-』アーティストやイラストレーターによって「過去(Retro)の名曲」を再構築し、「現在や未来（New）」に新しい作品として生み出す音楽プロジェクト。古き良きモノと新時代が混じり合い、新しいクリエイティブが生まれる”交差点”を中心とした「近未来都市」を舞台に、楽曲の世界観や空気感にあわせたクリエイティブを通じて世界に発信していく。▼公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@newtro_japan＜INFORMATION＞▼Newtro YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@newtro_japan▼Xhttps://twitter.com/Newtro_Japan▼TikTokhttps://www.tiktok.com/@newtro_japan▼Instagramhttps://www.instagram.com/newtro_japan/▼Threadshttps://www.threads.net/@newtro_japan＜TV PROGRAM＞▼MUSIC ON! TV（エムオン!）「Newtro-ニュートロ-」https://www.m-on.jp/program/detail/newtro/ミュージックビデオ、アーティストによる選曲理由や、影響を受けた日本のレトロな音楽・文化についてのインタビューをお届け。