株式会社京阪百貨店（本社：守口市 取締役社長：畑中 利彦）守口店にて、「第２１回関西らんフェスタ＆園芸フェア」を開催いたします。 約10,000株、約500種類のらんを展示する百貨店としては日本最大規模のらん展示販売イベントになります。本年は東洋蘭と洋ランを組み合わせた新しい蘭である「和蘭」の特別展示や、各種らんの展示のほか、観葉植物や多肉植物、熱帯植物など、らん以外の植物も展示販売する「園芸フェア」を同時開催いたします。また、専門家による洋ラン栽培講習会や着生らんのワークショップを開催いたします。

開催概要

場 所：京阪百貨店 守口店 8階大催事場期 間：2026年1月15日（木）～1月20日（火）営業時間：各日10:00～19:00 ※最終日は18:00閉場主 催：関西らんフェスタ実行委員会後 援：日本洋蘭農業協同組合

特別展示「和蘭」

本展示は異なる文化の中で発展していった、東洋蘭と洋ランを組み合わせることで生まれた、清楚で趣のある姿と、華やかさを併せ持つ和蘭を新しい蘭として提案する試みです。日本の気候にあっているため、育てやすく関東以南の温暖な地域では地植えで楽しむこともできます。

詳しい情報は京阪百貨店公式ホームページをご覧ください（2026年1月14日（水）公開予定）https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/

https://newscast.jp/attachments/9reHoOXkg6OHkd9fgKE3.pdf