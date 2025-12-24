アニメ監督として活動する伊藤魔鬼（いとうまき）は、新作アニメーション作品 『特盛チー牛伝説～俺の正義は温玉付き～』 を、2025年12月24日（水）よりYouTubeにて期間限定で公開いたします。あわせて、本作のDVD化を目指すクラウドファンディングを開始いたしました。

■本編視聴（約30分）【URL:https://youtu.be/Xtr9ZogAk1U】（※公開開始後にアクセス可能）■期間限定公開2025年12月24日（水）～2026年1月17日（土）※公開タイミングは多少前後する場合がございます。作品概要■あらすじさえない高校生 タカシ・ヤマモト は、ある日「特盛チーズ牛丼（温玉付き）」を食べたことをきっかけに、手から粘性のあるチーズを発射できる超能力を得てしまう。某アメコミヒーローを彷彿とさせる展開の中、彼は“正義”と“食欲”を武器に、学園と街を救うため戦いへと挑む--！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Xtr9ZogAk1U

制作の背景「チー牛」という言葉は、これまでネガティブな意味合いを含むネットスラングとして知られてきました。しかし伊藤は、アメコミヒーローの映画を見て「ギーク（オタク）もヒーローになれる」と、本作を着想。2000年代前半まで揶揄の対象だった「オタク」が、2005年の『電車男』を契機にポジティブな印象を獲得したように、「チー牛」も前向きなアイコンへ転換できるのではないか--そんな願いを、ユーモアとヒーロー譚に込めた作品となっています。

コメント◇原作者：いびりょ「チー牛というくだらない蔑称が巷に行き着き幾数年。このフィクションは、非力な少年が自分の信念を持って自分を、周りを変えようとする力を得た。これを見る現実のアナタは、誰のためにどうやって自分を変えるのか。これをきっかけに、チー牛というくだらない蔑称が終わりを告げてくれるかもしれない」◇監督：伊藤魔鬼「ネットスラングが持つ負の側面を、ユーモアとヒーロー譚に変換することで、少しでも前向きな印象が広がれば嬉しいです。皆様のイメージする『チー牛』とは少しイメージが違うかもしれませんが、クリスマスから年末年始に楽しめるものを目指しました」クラウドファンディング（DVD化プロジェクト）開催期間：2025年12月15日（月）～2026年1月31日（土）本クラウドファンディングは、アニメ『特盛チー牛伝説～俺の正義は温玉付き～』のDVD制作費・パッケージ制作費を募ることを目的としています。本作を楽しんでいただけた方は、ぜひご支援のほどお願い申し上げます。 • クラウドファンディングURL：https://camp-fire.jp/projects/897025/ • 公式X（旧Twitter）：https://x.com/tgden2000