株式会社ココトモファーム（所在地：愛知県犬山市、代表取締役：齋藤秀一）は、2025年12月7日（日）に開催された「あいち農福連携マルシェ2025」に、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス犬山」として出展しました。当日はココトモワークスを利用している障がい者2名が催事実習として参加し、接客・販売を担当しました。会場では、試食の配布をはじめ、商品梱包・袋詰め・商品のお渡し、商品の紹介などを行い、来場者とのコミュニケーションを通じて実践的な経験を積みました。

あいち農福連携マルシェ2025について

「あいち農福連携マルシェ2025」は、障害者就労施設や農福連携に取り組む農家が集い、農産物や加工品の販売を通じて、農福連携の取り組みを広く発信するイベントです。名称：あいち農福連携マルシェ2025日時：2025年12月7日（日）11:00～16:00会場：Hisaya-odori Park テレビトーヒロバ（名古屋市中区）主な内容：県内障害者就労施設等による農産物・加工品の販売、農福連携の紹介 ほか

出展内容：ココトモワークス犬山の催事実習の取り組み

今回のマルシェでは、ココトモワークス犬山の障がい者2名が催事実習として出展に参加し、接客・販売業務を担当しました。今回のマルシェでは、障がい者2名が催事実習として出展に参加し、試食配りや商品説明、梱包・袋詰め・お渡しなどの接客業務を担当しました。来場者とのやり取りを通じて自然な会話が生まれ、「多くのお客様と話すことができて楽しかった」といった声も聞かれました。また、ココトモワークスの畑で育てたさつまいもを、購入者へのお礼として進呈。自分たちが育てた農産物が喜ばれる体験は、障がい者のやりがいや自己肯定感の向上につながりました。

今後の展望

ココトモワークス犬山では、今回のようなマルシェ出展をはじめとした催事実習の機会を今後も積極的に創出していきます。実践の場を通じて、一人ひとりの得意や可能性を広げ、働く選択肢が増えるよう支援してまいります。今後もココトモファームと連携しながら、農業・福祉・商業がつながる「農福商工連携」を推進し、「誰ひとり取り残さない居場所づくり」を地域とともに実践していきます。

ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】ココトモファームは、愛知県犬山市の認定農業者として、主にお米の生産を行っています。その農業（1次産業）を土台に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）、店舗での販売（3次産業）までを一貫して手がける「6次産業化」に取り組んでいます。また、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や、放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」の活動場所を提供するなど、農業と福祉が連携する取り組みも推進しています。こうした農福商工連携の活動が評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」にて、最高位のグランプリを受賞しました。

会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：〒484-0081 愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：齋藤秀一TEL: 0568-54-4717FAX: 0568-54-4718創業：2019年事業内容：犬山市認定農業者 水稲栽培、グルテンフリーバウムクーヘンの製造•販売、農福連携事業ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ココトモファーム 担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

ココトモファームのSNS

https://www.instagram.com/cocotomofarm/