株式会社ココトモファーム（所在地：愛知県犬山市、代表取締役：齋藤秀一）は、障がいのある方やそのご家族、支援者の皆さまの“自分らしく豊かに生きる”を応援する団体「CPDM-fitness（シーピーディーエム-フィットネッス）」と共催で、まあるいバウムクーヘンにデコレーションを施して自分らしさを表現するワークショップ「ココから広がれ！トモに描こうバウムの輪」を、2026年1月10日（土）に名古屋市障害者スポーツセンターで開催します。本イベントは障がいのある人もない人も、みんなで一緒に“えん（縁・円）”を感じながら楽しい時間を過ごすことを目的としています。自分で手を動かして作る体験を通じて、交流のきっかけを増やし、心も体も満たされる“すべての人のウェルビーイング”につなげていきます。また今回の取り組みを出発点に、ゆくゆくは本格的な調理実習へとつなげ、食や創作を通した新しい学びと出会いの場を広げていくことも目指しています。

「縁バウム」とは

「縁バウム」は、まあるいバウムクーヘンに思い思いのデコレーションを施しながら、自分らしさを表現するワークショップです。完成したバウムを囲みながら、参加者同士で“好き”や“得意”を語り合う時間もご用意します。

開催概要

日時：2026年1月10日（土）14:00～会場：名古屋市障害者スポーツセンター（愛知県名古屋市名東区勢子坊2丁目1501）対象：障がいのあるなしに関わらず、どなたでも参加可能定員：先着15組参加費：お一人 1,000円持ち物：マスク、エプロン、三角巾、ハンカチ（飲み物は各自でご準備ください）お問い合わせ：CPDM-fitness事務局 asatonak@asu.aasa.ac.jp

共催団体「CPDM-fitness（シーピーディーエム-フィットネッス）」について

CPDM-fitnessは、障がいのある方々やそのご家族、支援者の皆さまが自分らしく豊かに生きることを応援する団体です。運動や調理実習などのアクティビティや、研究・情報発信、仲間づくりを通じて、誰もが安心して運動に取り組める環境づくりを推進しています。ホームページ：https://www.cpdm-fitness.jp/

ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】ココトモファームは、愛知県犬山市の認定農業者として、主にお米の生産を行っています。その農業（1次産業）を土台に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）、店舗での販売（3次産業）までを一貫して手がける「6次産業化」に取り組んでいます。また、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や、放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」の活動場所を提供するなど、農業と福祉が連携する取り組みも推進しています。こうした農福商工連携の活動が評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」にて、最高位のグランプリを受賞しました。

会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：〒484-0081 愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：齋藤秀一TEL: 0568-54-4717FAX: 0568-54-4718創業：2019年事業内容：犬山市認定農業者 水稲栽培、グルテンフリーバウムクーヘンの製造•販売、農福連携事業ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ココトモファーム 担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

ココトモファームのSNS

https://www.instagram.com/cocotomofarm/