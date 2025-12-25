株式会社ライブズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：新畑 誠、以下「ライブズ」）が運営する不動産クラウドファンディング「Lives-FUNDING（ライブズ・ファンディング）」につきまして、2025年度の運用実績をまとめましたのでお知らせいたします。本年度は8案件を組成し、平均応募率は293％を記録。サービス開始以来の累計募集金額は9億円を突破いたしました。さらに、すべてのファンドにおいて、期日通りの元本償還および分配を継続しております。※2025年12月時点 ※過去の実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。公式サイト： https://lives-funding.com/

Lives-FUNDING（ライブズファンディング）とは

Lives-FUNDINGは「不動産投資を”習慣”に。」をコンセプトとした不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディングサービスです。●1万円からの少額投資：厳選した資産価値の高い不動産に対し、少額から投資が可能です。●優先劣後方式による保護：ライブズが劣後出資者として一定割合を負担することで、投資家様の元本の安全性を高める仕組みを採用しています。※投資家の元本を保証するものではありません。ライブズ社が出資した部分で補えない場合、投資家の元本も毀損します。●運用の手間を削減：運用中の建物・入居者管理は運営会社であるライブズ社が行います。投資家の皆様は「ほったらかし」でOK！※確定申告はご自身で行っていただきます。

2025年度の総括

https://lives-funding.com/

2025年度はLives-FUNDINGが「投資家の皆様からの確かな支持」を数字で証明した1年となりました。募集開始直後に募集金額を大きく上回る応募が殺到する状況が常態化し、年間を通じて全ての最低成立金額の成立率を維持しました 。元本償還実績の積み上げにより、初めての方でも安心して投資できる「実績のあるサービス」としてのポジションを確立いたしました。

2025年の運用実績

■2025年実績◎ファンド組成数：8案件◎募集金額：22,824万円◎応募率（平均）：293％◎償還済ファンド：7案件■累計実績◎ファンド組成数：33案件◎募集金額：91,709万円◎応募率（平均）：224%◎償還済ファンド：26案件

2025年度もすべての運用終了案件において期日通りの償還を完了しております 。●2025年度 運用終了ファンド数：7案件●累計 運用終了ファンド数：26案件●分配実績：2025年度に終了した全7案件において、元本償還および配当金の支払いを完了●元本割れの有無：なし（サービス開始以来、全26案件で元本割れなしを継続）

Lives-FUNDINGの会員様

株式会社ライブズ

不動産事業を通じて、 安心を提供し、未来の人生を支えます。ライブズでは、関東首都圏の駅近エリアを中心に、自社ブランドマンション「HY's」シリーズの企画・開発・販売・管理を行っています。資産と賃料収入をご自身の将来のために、資産として現物として大切な人につなぐために安心を提供し、未来の人生を支えることができる商品づくりに挑戦し続けます。【社名】株式会社ライブズ（https://www.lives-group.com/）【代表者】新畑 誠【本社】東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル 8F【電話番号】03-5331-3399【設立】2000年6月16日【資本金】1億円【業務内容】・不動産に関するコンサルティング業務・不動産の売買及び仲介業務・不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディング事業・損害保険代理業務・生命保険代理業務・内装インテリア、内装工事【免許登録】・宅地建物取引業免許 東京都知事 (4) 第88704号・賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣（01）第001842号・不動産特定共同事業許可 東京都知事 第166号