【2025年12月25日限定】 ～NOAオリジナルブレンド茶のプレゼント～
【プレゼント企画】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿（運営：NOA styleパートナーズ合同会社）では、
2025年12月25日（木）クリスマス当日にご来院いただいた皆さまへ、
NOAオリジナルブレンド茶のサンプルを、日頃の感謝を込めたクリスマスプレゼントとしてお渡しいたします。本ブレンド茶は、施術現場での声をもとに、施術後や日常のリラックスタイムに無理なく取り入れられる一杯として、時間をかけて製作してきたものです。
【NOAオリジナル茶について】
「よもぎ・ハトムギ・竹葉」の3素材を組み合わせたオリジナル和漢ブレンド茶です。
日々の食養生によって身体のバランスを穏やかに整えるという考え方をもとに、
身体を内側から温める方向性をもつ素材、巡りや軽やかさを意識する素材、
上半身にこもりやすい熱を和らげるとされてきた素材を一つのブレンドにまとめました。
温める・巡らせる・すっきりさせるというバランスを意識し、施術後や忙しい毎日の合間にも
続けやすい、やさしい味わいと飲みやすさを大切にしています。
※本商品は食品であり、特定の効能・効果を目的としたものではありません。
【配布概要】
配布日：2025年12月25日（木）
対象：当日ご来院の方
内容：NOAオリジナルブレンド茶（サンプル）
※数量限定、なくなり次第終了
【今後の展開について】
本ブレンド茶は、今後の院内提供や販売も視野に入れ、
準備を進めております。詳細は改めてご案内いたします。
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB：https://noacare.jp/acupuncture/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa.care
