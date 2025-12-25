有限会社レジスタは12月25日（木） 「思い出の美術館からの脱出」Nintendo SwitchDL版を発売記念のセール価格にて配信開始致しました。 通常:990円（税込→セール価格:490円（税込
有限会社レジスタは12月25日（木）
「思い出の美術館からの脱出」Nintendo Switch DL版を
発売記念のセール価格にて配信開始致しました。
通常価格:990円（税込）→セール価格:490円（税込）
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000108275
YouTube
https://youtu.be/hFRZitxnn_M
■「猫様シリーズ」の展示イベントが行われている美術館が舞台のオーソドックスな脱出ゲーム！
Regista×なんかいいねの脱出ゲーム第47弾！！
■ゲームシステム
脱出ゲーム（謎解きアドベンチャーゲーム）です。
※画面をカーソルで選び、様々な仕掛けを解くことでゲームが進行していきます。
おまけの「謎解き」を全部解いたあとゲームクリアしてみるとスペシャルエンディングに！
■物語
近くの美術館で
大好きな「猫様シリーズ」の脱出ゲームの
展示イベントが行われると聞いてやってきた
猫
「イベントへようこそにゃ！ 脱出ゲームはお好きですかにゃ！」
脱出に成功すると記念品がもらえるみたいだ
早速、参加してみよう！
タイトル ：思い出の美術館からの脱出
ジャンル ：パズル（脱出ゲーム）
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2025年12月25日（木）
通常価格 ：990円（税込）
セール価格 ：490円（税込）
ＣＥＲＯ ：「A」全年齢対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語
コピーライト ：（C）なんかいいね/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/museum/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338022&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338022&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338022&id=bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
「思い出の美術館からの脱出」Nintendo Switch DL版を
発売記念のセール価格にて配信開始致しました。
通常価格:990円（税込）→セール価格:490円（税込）
Nintendo store URL
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000108275
YouTube
https://youtu.be/hFRZitxnn_M
■「猫様シリーズ」の展示イベントが行われている美術館が舞台のオーソドックスな脱出ゲーム！
Regista×なんかいいねの脱出ゲーム第47弾！！
■ゲームシステム
脱出ゲーム（謎解きアドベンチャーゲーム）です。
※画面をカーソルで選び、様々な仕掛けを解くことでゲームが進行していきます。
おまけの「謎解き」を全部解いたあとゲームクリアしてみるとスペシャルエンディングに！
■物語
近くの美術館で
大好きな「猫様シリーズ」の脱出ゲームの
展示イベントが行われると聞いてやってきた
猫
「イベントへようこそにゃ！ 脱出ゲームはお好きですかにゃ！」
脱出に成功すると記念品がもらえるみたいだ
早速、参加してみよう！
タイトル ：思い出の美術館からの脱出
ジャンル ：パズル（脱出ゲーム）
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2025年12月25日（木）
通常価格 ：990円（税込）
セール価格 ：490円（税込）
ＣＥＲＯ ：「A」全年齢対象
対応機種 ：Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite
対応言語 ：日本語
コピーライト ：（C）なんかいいね/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/museum/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338022&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338022&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338022&id=bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
プレスリリース詳細へ