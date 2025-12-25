LINE着せかえ「TVアニメ「忍たま乱太郎」 Vol.11」とLINE絵文字「忍たま乱太郎 絵文字 Vol.4」がLINEクリエイターズ着せかえランキングとLINEクリエイターズ絵文字で1位を獲得！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2025年12月16日（火）に配信を開始した「TVアニメ「忍たま乱太郎」 Vol.11」のLINE着せかえと「忍たま乱太郎 絵文字 Vol.4」のLINE絵文字が、2025年12月17日（水）に、LINE Creators MarketのLINEクリエイターズ着せかえランキングとLINEクリエイターズ絵文字で1位を獲得した事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337972&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337972&id=bodyimage2】
株式会社インクルーズは300社1,000超の多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要（着せかえ）
【タイトル】TVアニメ「忍たま乱太郎」 Vol.11
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=140ee96a-b9fb-447d-999e-6c5ba98bfa66
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■商品概要（絵文字）
【タイトル】忍たま乱太郎 絵文字 Vol.4
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69312f311835c170cfdb1c86
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■忍たま乱太郎
【OFFICIAL SITE】https://www.nhk-character.com/character/nintama/
【OFFICIAL X】https://x.com/nep_nintama
（C）尼子騒兵衛／NHK・NEP
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
