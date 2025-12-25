＜通常非公開エリアを特別公開！＞世界遺産・古都奈良へ行こう！ 元興寺・興福寺現地体験プログラム・2日間
＜通常非公開エリアを特別公開！＞
世界遺産・古都奈良へ行こう！元興寺・興福寺現地体験プログラム・2日間
奈良市の世界遺産「古都奈良の文化財」は、 東大寺・興福寺・春日大社・春日山原始林・元興寺・薬師寺・唐招提寺・平城宮跡の8つの資産で成り立っています。今回の体験プログラムでは、その中でも「興福寺」と「元興寺」を訪ね、現地でしか味わえない時間をご提供します。僧侶や専門家のお話を直接うかがいながら、長い歴史の中で育まれてきた奈良の魅力にふれてみませんか？ただ観光するだけでは得られない、深く心に残る体験をお楽しみください。「古都奈良の文化財」の魅力を伝えるため、今回は両寺社のご協力により、通年の公開はしていない区域も含めたプログラムとなっています。
＜体験プログラム・概要＞
【元興寺】旧境内・ならまち散策と国宝・禅室での座禅体験
日時：2月7日（土） 13:30～16:30
受付 13:00（元興寺）／参加費：2,000円（拝観料＋資料代）
●ならまち案内人は、元興寺文化財研究所主任研究員 服部光真氏
●元興寺案内人は、副住職 辻村泰道師
今、「ならまち」として賑わいを見せているエリアは、元興寺の旧境内。
専門家の案内で元興寺の名残を探しながら、ならまちを散策。
境内にある通常非公開の国宝・禅室では心を落ち着かせて特別な座禅体験。
【興福寺】東金堂月例法要参列と国宝・北円堂貸切拝観
日時：2月8日（日） 8:30～11:00
受付 8:00（興福寺）／参加費：2,100円（拝観料）
●興福寺案内人は、執事長 辻明俊師
毎月8日に行われる東金堂月例法要に特別参列。薬師如来にお参り。
その後、春・秋にしか開扉されない北円堂を貸切拝観。
運慶一門が造った仏様を間近で。
お申し込みはこちらから↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDjsHIf4x7E6X8k499bMS61JoKAmSr0n6O7-g5eNHYqLjwMA/viewform?usp=header
※現地までの交通の手配は各自で行ってください。
令和7年度文化庁文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）
「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト 歴史文化講座×現地体験プログラム事業
＊「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクトは、奈良の歴史や文化を未来に継承するための取り組みです。普及啓発や人材育成、調査研究を通じ、市民や観光客の関心を高め、世界遺産としての価値を広める活動を展開しています。
主催：「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト実行委員会
企画団体：NPO法人奈良好き人のつどい
https://narasukibito2.com/
協力：ホテル尾花、STUDIO ROBIN
≪問合せ≫090-1441-1382
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337538&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337538&id=bodyimage2】
配信元企業：特定非営利活動法人 奈良好き人のつどい
世界遺産・古都奈良へ行こう！元興寺・興福寺現地体験プログラム・2日間
奈良市の世界遺産「古都奈良の文化財」は、 東大寺・興福寺・春日大社・春日山原始林・元興寺・薬師寺・唐招提寺・平城宮跡の8つの資産で成り立っています。今回の体験プログラムでは、その中でも「興福寺」と「元興寺」を訪ね、現地でしか味わえない時間をご提供します。僧侶や専門家のお話を直接うかがいながら、長い歴史の中で育まれてきた奈良の魅力にふれてみませんか？ただ観光するだけでは得られない、深く心に残る体験をお楽しみください。「古都奈良の文化財」の魅力を伝えるため、今回は両寺社のご協力により、通年の公開はしていない区域も含めたプログラムとなっています。
＜体験プログラム・概要＞
【元興寺】旧境内・ならまち散策と国宝・禅室での座禅体験
日時：2月7日（土） 13:30～16:30
受付 13:00（元興寺）／参加費：2,000円（拝観料＋資料代）
●ならまち案内人は、元興寺文化財研究所主任研究員 服部光真氏
●元興寺案内人は、副住職 辻村泰道師
今、「ならまち」として賑わいを見せているエリアは、元興寺の旧境内。
専門家の案内で元興寺の名残を探しながら、ならまちを散策。
境内にある通常非公開の国宝・禅室では心を落ち着かせて特別な座禅体験。
【興福寺】東金堂月例法要参列と国宝・北円堂貸切拝観
日時：2月8日（日） 8:30～11:00
受付 8:00（興福寺）／参加費：2,100円（拝観料）
●興福寺案内人は、執事長 辻明俊師
毎月8日に行われる東金堂月例法要に特別参列。薬師如来にお参り。
その後、春・秋にしか開扉されない北円堂を貸切拝観。
運慶一門が造った仏様を間近で。
お申し込みはこちらから↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDjsHIf4x7E6X8k499bMS61JoKAmSr0n6O7-g5eNHYqLjwMA/viewform?usp=header
※現地までの交通の手配は各自で行ってください。
令和7年度文化庁文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）
「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト 歴史文化講座×現地体験プログラム事業
＊「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクトは、奈良の歴史や文化を未来に継承するための取り組みです。普及啓発や人材育成、調査研究を通じ、市民や観光客の関心を高め、世界遺産としての価値を広める活動を展開しています。
主催：「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト実行委員会
企画団体：NPO法人奈良好き人のつどい
https://narasukibito2.com/
協力：ホテル尾花、STUDIO ROBIN
≪問合せ≫090-1441-1382
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337538&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337538&id=bodyimage2】
配信元企業：特定非営利活動法人 奈良好き人のつどい
プレスリリース詳細へ