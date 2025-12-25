こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新ライセンス提供開始】独自OS「AlliedWare Plus」の新バージョンで、ネットワーク規模拡大に対応する管理・設計機能を強化
〜 400G対応コア・スイッチ、10Gルーター・Wi-Fi 6E対応無線LANアクセスポイントが対象 〜
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2025年12月24日より、当社ネットワーク機器のOS「AlliedWare Plus」向けファームウェア「Ver.5.5.5-2.1」のダウンロード提供を当社ウェブサイトにて開始いたしました。なお本バージョンでは、一部製品の機能拡張を実施しており、関連するライセンスの販売も同日より開始しています。
今回のファームウェアバージョンアップで実施した主なエンハンスは下記の通りです。
■ スイッチの機能強化
＜400G対応AT-SBx908 GEN3でVRF Liteインスタンス数を拡張＞
アドバンスド・レイヤー3 モジュラー・スイッチAT-SBx908 GEN3が、VRF Liteのインスタンス数を最大600まで拡張しました。これにより、多数の拠点・テナント・用途ごとにネットワークを論理分離するような環境でも、柔軟な設計と集約が可能になります。
大規模キャンパスネットワークやデータセンターなど、ネットワーク規模の拡大に伴う設計・運用ニーズに対応します。
※ご利用には今回新規リリースとなるライセンス(AT-SBx9G3-FL13)が必要です。
https://digitalpr.jp/table_img/631/125450/125450_web_1.png
※このほかにもご利用可能期間として5年間(5Y)や7年間(7Y)、更新用のライセンスなどもご用意しています。
■ ルーターの機能強化
＜10G対応AT-ARX200S-GTXがAMF Plusメンバー管理台数を拡張＞
スタンダードVPNアクセスルーターAT-ARX200S-GTXにおいて、AMF Plusメンバーの最大管理台数を50メンバーまで拡張しました。
従来は、標準で2メンバー、ライセンス適用時でも最大11メンバーまでの管理でしたが、本バージョンにより、より多くの拠点を一元的に管理できるようになります。
拠点数の増加やネットワークの分散化が進む中でも、運用管理の負荷を抑えた構成を実現します。
※ご利用には別途ライセンス(AT-RT-APM10ADD-1Y-2024)が必要です。
https://digitalpr.jp/table_img/631/125450/125450_web_2.png
※このほかにもご利用可能期間として5年間(5Y)や7年間(7Y)、更新用のライセンスなどもご用意しています。
■ 無線LANアクセスポイント TQRシリーズの機能強化
＜最大50台のアクセスポイント管理が可能に＞
本バージョンより、無線LANアクセスポイント「TQRシリーズ」は、自律的にチャンネルおよび電波出力を制御し、最適な電波環境を維持する「AWC」に対応しました。電波出力やチャンネルに関する情報を定期的に収集し、収集したデータに基づいて自動的に最適化を行うことが可能です。
また、無線LANコントローラーを用いたTQRシリーズの集中管理に対応しました。無線LANアクセスポイント周辺の電波状況やチャンネル配置を考慮した制御により、無線LAN環境全体を把握した運用が可能となります。さらに、設置エリアごとのマップによる可視化機能や、設定テンプレートの活用にも対応しました。
これらの機能により、複数拠点・複数台構成の環境においても、導入および運用時の作業効率向上を実現します。あわせて、無線LANの導入・運用における工数削減を図るとともに、安定した無線LAN環境の構築・維持を支援します。
●バージョンアップ概要
今回のバージョンアップで追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AlliedWare Plus Ver.5.5.5-2.1、Device GUI Ver.2.22.0
対象製品：AT-SBx908 GEN3、 x540Lシリーズ、 ARX200Sシリーズ、 AT-AR4050S、 AT-AR3050S、AT-AR1050V、 AT-TQ6702 GEN2-R、 AT-TQ7403-R、 AT-TQ6702e GEN2-R
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
