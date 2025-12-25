25年に大麻合法化した国と地域-日本は大麻取締法から大麻草栽培法へ
日本臨床カンナビノイド学会（事務局：神奈川県川崎市）は、2025 年に大麻に規制緩和をした国と地域の調査結果を2025年12月25日の本プレスリースにて発表しました。2025年は、産業用9地域、医療用13地域、嗜好用１地域の各分野で規制緩和が進みました。
我が国においても、23年12月13日に官報にて大麻取締法（大麻草の栽培の規制に関する法律）、麻薬及び向精神薬取締法を一部改正する法律が公布されました。その後、改正大麻法/麻向法は、複数のパブリック・コメントを経て、第一段施行（医薬品の解禁、施用罪の適用）を24年12月12日、第二段施行（第一種/第二種栽培制度）を25年3月1日により、運用がスタートしました。
2025年
3月1日 日本：改正大麻法/麻向法の第二段階（第一種/第二種栽培制度）が施行
3月12日 カナダ：大麻規制の緩和（小規模栽培の要件緩和、研究所持30gまで免許不要、
種子由来製品の要件削除（検査、10ppm以下等）など）
3月16日 モルドバ共和国 産業用大麻の初栽培許可
4月4日 パナマ 医療用大麻のアクセス規制枠組みを発効（2021年に医療用大麻は合法化済み）
5月13日 デンマーク 医療用大麻の合法化（26年1月1日施行）
6月16日 米国薬局方（USP）ハーブ医薬品基準書（HMC）に大麻花モノグラフの最終承認Ver.1.0を発行
6月26日 タイ 実質的に解禁状態となっていた医療用途以外の「嗜好用」の利用や販売を禁止
大麻の購入には医師の処方箋を義務付ける
7月1日 米国ネブラスカ州 医療用大麻の合法化施行（39州目）
7月4日 チェコ共和国 嗜好用大麻の合法化（施行は26年1月1日）
21歳以上、自家栽培3株まで、個人所持（自宅100g、公共25g以下）
7月25日 トルコ 医療用大麻製品を薬局で販売することを合法化
8月20日 スロベニア 医療用大麻を合法化 医師判断であらゆる疾患に処方可 栽培と流通は許可制
8月26日 植物の新品種の保護に関する国際条約.（UPOV条約1991年法）に基づく、
大麻草の新品種試験ガイドライン発効（種子用/繊維用/園芸用に分類した5タイプを設定）
９月10日 欧州医薬品庁（EMA）はハーブ由来の適正農業および採取規範 （GACP）改訂ガイドラインを採択
9月12日 EU（欧州議会）産業用大麻の「全植物部位」を合法的な産業用途に解放する方向を明確化。
各加盟国で法制度が進むとヘンプ花・葉の利用が可能となる
10月7日 スペイン 標準化された医療用大麻製剤（THC/CBD抽出物）の病院のみの販売を合法化
10月8日 ドイツ 医療用大麻のオンライン販売を禁止し、医師の対面診療と薬局での対面交付を義務化
10月28日 コロンビア 医療用大麻の国内販売を合法化（2021年に輸出は既に合法化済み）
11月12日 米国 農業歳出法でヘンプの定義と許容THC量（総THC0.3％）を再定義、
ヘンプ製品の容器あたり総THC 0.4 mgを超えることを禁止（2026年11月12日施行）
11月26日 ポルトガル タバコ税の対象製品（タバコや電子液体を含む）に類似した大麻製品は、
CBD、THC、その他の大麻由来の物質の販売を禁止。但し、医療用大麻制度上の製品は除く。
12月1日 ボツワナ 産業用大麻及び医療用大麻の試験栽培が合法化
12月11日 ニュージーランド 産業用大麻（THC0.35％→1.0％未満、麻薬作物から削除、免許制廃止）、
医療用大麻の栽培免許者の花・葉バイオマスの供給可能
12月12日 南アフリカ 産業用大麻（THC0.2％→2.0％に引上げ、1％超えは世界初）
