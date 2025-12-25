日本最大級・アジア最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン(埼玉県越谷市)」では、中華まんの日である1月25日を含む、2026年1月22日(木)～2月1日(日)までの計11日間、全国各地の有名ご当地中華まんと、多様な中華まんが楽しめる「中華まん博覧会2026」を開催いたします。





中華まん博覧会2026バナー





「中華まん博覧会2026」は、『片手で食べるご当地グルメ』という企画コンセプトのもと、そこに行かなければ食べられない、ご当地ならではの中華まんを取り揃えることで、一か所で各地の味を食べ比べ出来るという、期間限定のグルメイベントとなります。

中華まん博覧会は2004年に東京池袋で日本で初めて開催された「ご当地中華まん」がテーマのグルメイベントを土台に、イオンレイクタウンmoriにて2013年から開催され、この場所では今年で11回目となるイベントとなります。





昨年の中華まん博覧会会場より





開催期間中は、暦のうえでも大寒(1月20日～2月3日)があり、また1月25日の中華まんの日を迎える日程。気温の下るこの時期に、湯気が立ち上る屋外で開催する“アツアツ”のイベントに是非ともご注目下さい。









【開催概要】

■イベント名 ： 中華まん博覧会2026

■開催日程 ： 2026年1月22日(木)～2月1日(日)

■開催時間 ： 11:00～18:00

■開催場所 ： イオンレイクタウンmori 1階 噴水広場(埼玉県越谷市)

※屋外雨天決行

■公式ホームページ： https://j-gourmet.jp/cmh/





■出店店舗

ご当地まんの冷凍・冷蔵販売店と、日替わりあたため販売店に加え、8つのゲストブース。合計10店舗が登場。

・北海道釧路市 食肉工房よしやす「よしやすのぶたまん」

北海道釧路のお肉屋さんが作るお肉感満載のぶたまん、チャーシューまんをはじめ、チーズまん、あんまん等、ボリューミーな中華まんが総勢10種を超え勢ぞろい。

よしやすぶたまん「ぶたまん」





・群馬県前橋市 台湾胡椒餅・台湾手作り「天香(てんしゃん)」

台湾出身の女性点心師による「胡椒餅」はパイのように、小麦生地を何重にも重ね合わせて作られた生地で、粗びき黒胡椒とネギを包んだ肉餡を窯で焼き上げる

天上「台湾胡椒餅」





・限定復活出店 町中華のレジェンド「浅草来々軒」(初登場)

日本の町中華の歴史を作ったレジェンド店、今は無き「浅草来々軒」が限定復活出店。当時のラーメンをコンセプトにした豚まんと、下町のすきやきレシピを活かした「浅草牛すき焼きまん」がラインナップ。

浅草来々軒「来々軒の豚まん」





・大阪府大阪市 豚饅茶屋「花花(ふぁーふぁ)」

春巻きの皮をまとったジャンボ豚まんを揚げて作り上げる同店の名物「揚げ豚まんじゅう」は、サクサクの皮と、肉汁たっぷりジューシーな豚まんの食感のコンビネーションが旨い

豚饅茶屋花花「揚げ豚まんじゅう」





・福岡県福岡市 博多水炊き風もつ鍋「胡庵(こあん)」

「誰もが牛もつを気軽に食べられるように」という思いから作った、もつ鍋店の「もつ萬」は、牛もつを鶏白湯スープ＋味噌等の調味料、生姜、ネギ、などの野菜とともに煮込んだ餡を使用。

胡庵「もつ萬」





・長崎県長与町 長崎角煮まんじゅう「岩崎本舗」(初登場)

岩崎本舗は、長崎伝統の卓袱(しっぽく)料理の一品である「東坡肉(とんぽうろう＝豚の角煮)」を、もっと手軽に美味しく食べてほしいという想いから、「長崎角煮まんじゅう」を誕生させた名店。

岩崎本舗「長崎角煮まんじゅう」





・特別出店 キッチンカー・ラガマル号(初登場)

ラグビー界で大人気のマスコットキャラクター「ラガマルくん」。そのラガマルくんがプロデュースする「キッチンカー・ラガマル号」が初登場。普段はスタジアムなどに神出鬼没に現れるが、中華まん博覧会会場には毎日登場。

ラガマル号「ラガまん」





・企画店舗 噂の中華まんキッチンカー

バターを塗って焼いた「焼き肉まん」や、洋風スープに沈めた「スープ肉まん」。「中華まん博覧会」がリサーチしたSNSで話題の中華まんアレンジをご提供いたします。

噂の中華まん「チーズ焼き肉まん」









■主催店舗

・企画店舗 ご当地中華まん「お土産店」と「セレクトショップ」

日本各地のご当地まんが揃ったお店。「銘柄肉」「三大和牛」 「ご当地食材」、さらには地域密着型の「名店の肉まん・豚まん」等、多種多様な“ご当地まん”を全国から集結。

「お土産店」では冷凍・冷蔵での販売を行うほか、「セレクトショップ」では、日替わりでピックアップして「アツアツまん」の販売を行います。

ご当地中華まん(食材)





ご当地中華まん(銘柄)





ご当地中華まん(名店)









※「中華まん博覧会」は株式会社ご当地グルメ研究会の登録商標です。