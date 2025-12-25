株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ上野(所在地：東京都台東区)では、東京都恩賜上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイへのこれまでの感謝と、未来への願いを込めた企画「PANDA CARNIVAL」を、2026年1月2日(金)～2月28日(土)の期間に実施します。本企画のメインビジュアルは、イラストレーターの長場雄氏による書き下ろしを起用し、感謝の気持ちを表現します。また期間中は、シャオシャオ＆レイレイの成長を振り返る写真展や特別なフレームで思い出を残せるプリントシール機が館内に登場するほか、期間限定のパンダグッズやパンダモチーフのグルメなどが勢揃いします。限定ノベルティのプレゼント企画も実施します。





〈MV〉





【開催期間】

2026年1月2日(金)～2月28日(土)

【特設ページ】

https://www.atre.co.jp/collaboration/ueno/

■イラストレーター 長場雄氏 書き下ろしメインビジュアル

メインビジュアルはイラストレーター長場雄氏が本企画のために書き下ろしました。上野に暮らす人、働く人、遊びに来る人、みんなから愛されるシャオシャオ＆レイレイを表現し、上野の玄関口にて「ありがとう」の気持ちを伝えます。





〈長場雄氏〉





【長場雄氏 プロフィール】

アーティスト。1976年生まれ。シンプルなラインのみで描かれた作品で知られる。国内外での作品発表やアートフェアへの参加など、アーティストとしての活動を行う他、広告やアパレルブランドとのコラボレーションなどでも活躍している。





【メッセージ】

子どもの頃に上野動物園で出会って以来、パンダはずっと僕の癒しでした。大学生の頃には中国までに会いに行ったほどです。そんな大好きなパンダのお仕事に関われて本当にうれしく思います。ふるさとへ帰ってしまうのは寂しいですが、楽しくお見送りする気持ちで描きました。レイレイ、シャオシャオ、元気でね！









■アトレ上野×東京都恩賜上野動物園 シャオシャオ＆レイレイの写真展

シャオシャオ＆レイレイの約4年間の成長を上野動物園の公式写真で振り返ります。園長・飼育係の皆様への特別インタビュー掲載のほか、メッセージボードも設置します。





期間：2026年1月2日(金)～2月28日(土)

場所：EAST 2階(回廊)









■オリジナルプリントシール機が登場！

シャオシャオ＆レイレイの特別なフレーム等で思い出を残せるオリジナルプリントシール機が、アトレ上野館内に登場。





〈オリジナルプリンﾄシール機〉

〈フレーム4種〉





※画像はイメージです。





期間：2026年1月13日(火)～2月28日(土)

場所：EAST 2階(回廊)









■期間限定のパンダグッズやパンダモチーフのグルメが勢ぞろい！

販売期間：2026年1月2日(金)～2月28日(土)

※一部対象外ショップあり





〈京橋 千疋屋〉





※画像はイメージです。





【京橋 千疋屋(WEST 1F)】

「柑橘のキャラメルパフェ～パンダツインズ～」

2,970円(税込)

キャラメル×柑橘×苺の人気トッピング！

みずみずしい柑橘と甘酸っぱい苺を使用したキャラメルパフェ。

可愛らしい見た目、味、共にご満足いただける一品です。





〈アンデルセン〉





※画像はイメージです。





【アンデルセン(WEST 1F)】

(1) あんパンダ 303円(税込)

(2) パンダのクリームパン 346円(税込)

(3) パンダ食パン1/2本 648円(税込)





上野限定のパンダパン

食パン、クリームパン、あんぱんと、可愛らしくておいしいパンが揃っています。





〈靴下屋〉





※画像はイメージです。





【靴下屋(WEST 1F)】

(1) ワッペンパンダソックス 1,100円(税込)

(2) またねパンダソックス 1,320円(税込)

双子が向かいあっている様子をワッペンに収めた「ワッペンソックス」と、手を振っている姿が可愛い「またねソックス」です。

「またねソックス」はパンダたちにまた会えるよう「またね」の文字を刺繍しました。





※その他メニューに関する詳細は特設サイトをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/collaboration/ueno/









■ハッシュタグキャンペーン 「#パンダカーニバル」で気持ちをシェアしよう！

上野駅周辺商業施設と連動してハッシュタグキャンペーンを開催。

「＃パンダカーニバル」でパンダ愛のシェアはもちろん、各施設やショップの最新情報もゲットできます。





〈ハッシュタグキャンペーン〉





【期間】

2026年1月13日(火)～2月28日(土)

【参加施設】

アトレ上野、マルイ上野店、PARCO_ya上野店









■限定ノベルティプレゼント

開催期間中、下記3つの条件をクリアしたお客様の中から抽選で20名様に「シャオシャオ＆レイレイ×長場雄氏書き下ろしメインビジュアル」の限定クッションをプレゼントします。





〈限定ノベルティ〉





※画像はイメージです。





【応募期間】

2026年1月2日(金)～2月28日(土)

【条件】

(1) アトレ公式LINE友だち追加登録+ID連携＋「上野」をよく行く店舗に登録

(2) 応募期間中に、アトレ上野で合計3,000円(税込)以上お買上げの方

(3) アトレ公式LINEエントリーボタンをタップ！





詳細は以下URLをご確認ください。

https://www.atre.co.jp/ueno/news/6164/









■アトレ上野パンダグッズセットが当たる！Instagramキャンペーン

アトレ上野が特別にセレクトした館内のパンダグッズセットが、抽選で10名様に当たるInstagramキャンペーンを実施します。





〈キャンペーン賞品〉





※画像はイメージです。





【応募期間】

2026年1月19日(月)～2月20日(金)





詳細はアトレ上野公式Instagramをご確認ください。

https://www.instagram.com/atre.ueno/

※2026年1月19日(月)投稿予定









■アトレ公式LINE友だち限定 「オリジナル壁紙」プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員に、オリジナル壁紙をプレゼントします。アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『パンダカーニバル』を入力すると壁紙がもらえます。

壁紙は全3種類で、期間ごとにもらえる壁紙が異なります。

※第2弾以降、期間開始日の10:00頃に壁紙のデザインが切り替わります。

※取得期間が過ぎた壁紙はダウンロードできません。





〈壁紙イメージ〉





※画像はイメージです。





〈SDGs〉





〈住み続けられる街づくりを 〉





■株式会社アトレ概要

【アトレ上野店施設概要】

施設名 ：アトレ上野

所在地 ：東京都台東区上野7-1-1

営業時間：ショッピング/10:00～21:00 レストラン/11:00～22:30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 ：地上2階、一部地下1階

店舗面積：約6,500平方メートル

店舗数 ：53ショップ(2025年12月25日現在)





【SC運営会社概要】

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

会社設立：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表者 ：高橋 弘行

事業内容：駅ビルの管理および運営等

運営施設：アトレ恵比寿、アトレ吉祥寺、アトレ川崎、アトレ上野他





(※)「高」は「はしご高」が正式表記