新潟県内で3年連続注文住宅着工棟数No.1(※)を誇るハーバーハウス株式会社(本社：新潟県新潟市)は、2026年1月10日(土)、上越市下門前に「上越支店 新店舗(HERBAR TERRACE)」をグランドオープンいたします。

本店舗は、国が目指す「2050年カーボンニュートラル」という高い目標に対し、住宅メーカーとしていち早く答えを提示するものです。高度な技術力を要する「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」仕様を採用することで、建物自体のエネルギー消費を極限まで抑え、地域の持続可能な未来に向けた新たな基準を体感できる拠点として誕生しました。





上越支店店舗外観





■ 本プロジェクトの社会的意義と背景

1.「2050年基準」の先取りによる地域社会への貢献

・これからの建物に求められる高い省エネルギー性能を追求し、未来の国基準を先取りした設計を行っています。

・地域の景観や環境と調和しながら、次世代に引き継げるサステナブルな住まいづくりの指針となります。





2.ZEB仕様の自社実現による技術力の証明

・設計から施工まで高い専門性が求められるZEBを自社で実現することは、ハーバーハウスの確かな性能と技術力の証となります。

・この知見を一般住宅へ還元することで、地域全体の住宅性能の底上げと環境負荷低減を目指します。





3.「暮らし方」をアップデートする体験型拠点

・単に高性能なだけでなく、本物の素材(石材、無垢材)に触れ、豊かな感性と環境性能が共存する新しいライフスタイルを提案します。

・アイランドキッチンでの家事動線体験などを通じ、忙しい共働き世代にも「持続可能でゆとりある暮らし」を具体的にイメージしていただけます。









■ グランドオープン記念イベント概要

地域の皆様へ感謝を込め、未来の住まいを楽しみながら体感できる3日間限定のイベントを開催します。

開催日 ： 2026年1月10日(土)・11日(日)・12日(月・祝)

来場特典 ： 30,000円分のギフトカード進呈(事前予約・諸条件あり。)

体験コンテンツ： 素材の質感を直接知る「TOUCH(触れるゾーン)」

家事効率を体感する「TRY(試せるゾーン)」

最高ランクの断熱性能を肌で感じる「EXPERIENCE(体感するゾーン)」

キッチンカーによる食のイベントや、コーヒーの飲み比べ会









■ 同時開催：上越市内3棟の完成・モデルハウス見学会 新店舗オープンに合わせ、市内2会場で異なるライフスタイルを提案する住まいの見学会も実施いたします。

1.安江会場(2棟同時) ：「共有型二世帯住宅」と「家事ラク回遊動線の家」

2.土橋平屋モデルハウス：断熱の頂点「断熱等級7」を実現した、ホテルのような高級感溢れる平屋モデルハウス





※2021年度～2023年度株式会社住宅産業研究所調べ／注文住宅には建築条件付き分譲を含む









【店舗情報】

名称 ： ハーバーハウス上越支店「HERBAR TERRACE」

所在地 ： 〒942-0063 新潟県上越市下門前1708

電話番号 ： 0120-208-095

営業時間 ： 10：00～18：00(土日祝)

公式サイト： https://herbarhouse.com/company/office/showroom_joetsu/