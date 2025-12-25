容器屋が作る、人生を楽しむお手伝いブランド【tontamu】ご好評につき、お取り扱いが拡大中！
食品容器をはじめプラスチック製品の製造を行う株式会社コバヤシ(所在地：東京都台東区)は、「人生を楽しむ少しのお手伝い」をコンセプトとして、“tontamu[トンタム]”というオリジナルブランドを立ち上げました。
当初はオンライン上での販売のみでしたが、大変ご好評をいただき、実店舗でも徐々にお取り扱いを拡大しております。
tontamuブランドロゴ
tontamu紹介画像
【tontamu商品お取り扱い店(EC・店舗)】
当初販売を始めたECだけではなく、実店舗でもお取り扱いが拡大しています。
●cococica(ココシカ)
株式会社コバヤシが運営しているECモール。
ここにしかないこだわりの商品を世界各地から集め、販売している雑貨ブランド。
【楽天市場】tontamu：cococica 楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/cococica/
●博品館
銀座のランドマーク的存在である「銀座博品館」は、単なるおもちゃ屋ではなく、大人も楽しめるエンターテインメント施設として高い人気を誇る場所。
館内には、約20万点ものおもちゃが並び、家族連れや観光客に愛されるスポットです。
今夏より、tontamuのお取り扱いを拡大しています。
●倭物やカヤ
Cultureを背景にした多様なブランドや商品、そしてその生産供給体制を活かして、日本全国及び海外の小売店様の販売をサポート。
「和の文化・日本の伝統」を、今の暮らしに取り入れる雑貨ブランドです。
今秋より、tontamuのお取り扱いを拡大しています。
【tontamu ―ブランドコンセプト―】
毎日どんな気持ちで過ごしてる？
いいこともあればイヤなこともあるのが人生なら
どっちも楽しんだ方がいい！
プラスチックの総合企業である株式会社コバヤシがその技術を駆使して、人生をたくさん楽しめるように少しだけお手伝いするブランド。
それが、“tontamu[トンタム]”です。
【代表商品のご紹介】
●HEADPET(ヘッドペット)
HEAD PET商品画像
株式会社コバヤシが10年以上の月日をかけて手掛けてきた「ReseamST(R)」は、石油使用量を減らし、とうもろこしでんぷんを代替素材に使用したバイオマス配合プラスチックのこと。
それを使用して作られたHEADPETは、つくって かぶって いつでも一緒。
さまざまな生物を自由に作って楽しめるキットです。
HEAD PETの楽しみ方
OMOTENASHI SELECTION 2025年度受賞
ソーシャルプロダクツ・アワード 2025受賞
●HEADPET JAPAN(ヘッドペット ジャパン)
HEAD PET JAPAN商品画像
想像力と創造力を育む工作キットに日本文化を味わえるバリエーションが登場！
HEADPETと同様に「ReseamST(R)」を使用しているので、柔らかく、環境にやさしい
・ニューヨーク進出
サステナブルでクリエイティブなコミュニティの一つ。
アメリカニューヨークのブルックリンにお店を構える、「BROOKLYN BEAUTY/FASHION LABO」にて販売をしています。
●サクイカ
SAKU IKA商品画像
廃棄素材から生まれたサケるイカ。サイたり、描いたり、好きにして。
気持ち良くサケる特別な素材でできたイカ。
手や指を動かしてサクことで脳が活性化し、楽しいアイデアがひらめくきっかけをお届けできるかもしれません。
ソーシャルプロダクツ・アワード 2025受賞
大人も子供も楽しめるアイテムを、サステナブルに、フレキシブルに創造していく。
tontamuはこれからも“新しい”をお届けしてまいります。
■会社概要
商号 ： 株式会社コバヤシ
市場 ： 未上場
代表者 ： 代表取締役社長 小林 剛
所在地 ： 〒111-8620 東京都台東区浅草橋3-26-5
設立 ： 1952年5月
事業内容： プラスチック製品の開発・製造・販売
資本金 ： 8,000万円
URL ： https://www.kbjapan.co.jp/jpn