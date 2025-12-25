株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、体の健康維持に必要な脂溶性ビタミン(ビタミンE・ビタミンA・ビタミンD)を手軽に補える栄養機能食品「E×A×D(イーバイエーバイディー)」を2026年2月19日(木)より通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて新発売いたします。





栄養機能食品『E×A×D(イーバイエーバイディー)』





栄養機能食品『E×A×D(イーバイエーバイディー)』粒





商品名：『E×A×D』／粒重量27.3g(0.455g×60粒)/内容量:16.8g(0.28×60粒)／約30日分／価格：1,404円(税込)





脂溶性ビタミン(ビタミンE、ビタミンA、ビタミンD)は大人世代の美と健康を維持するために欠かせない栄養素。体内ではほとんど生成されず、普段の食事では摂取しにくいビタミンEやA。ビタミンEは抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素。ビタミンAは夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。また、近年日本人の食事や生活の変化に伴い、不足しがちな栄養素として注目されているビタミンDは、腸管でのカルシウム吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。

ハーバーの栄養機能食品「E×A×D」は、その3種の脂溶性ビタミンをバランスよく配合。中でもビタミンAは、より自然に近いβ-カロテンをメインにすることで、体に優しい設計に。大人世代の美しさを応援。サポートしながら、若々しくめぐりのいい毎日を支えます。若々しさ、カルシウムの吸収促進など、健康と美容、毎日の栄養補助に役立ちます。









■ハーバー 内外美容(R)

「HABA(ハーバー)」の社名はHealth Aid Beauty Aidの略で、「美と健康を助ける」ことを意味しています。ハーバーは創業以来、美しさには内側と外側からのケアが重要であると考え、「内外美容」を提唱しています。美と健康は切り離して考えることはできません。

肌の美しさも同様、自然から授かった力を大切にし、健康に保つことで、いきいきと輝かせます。





こんな方におすすめ

・美容・健康が気になる方

・若々しく過ごしたい方

・季節の変わり目が気になる方

・緑黄色野菜不足が気になる方









■商品概要





栄養機能食品『E×A×D(イーバイエーバイディー)』粒 実物大





商品名 ： E×A×D(イーバイエーバイディー)『E×A×D』

発売日 ： 2026年2月19日(木)

内容量 ： 27.3g(0.455g(内容物0.28g))×60粒・約30日分

価格 ： 1,404円(税込)

摂取目安量： 1日2粒

摂取の方法： 摂取目安量を守り水などと一緒にお召し上がりください。





■栄養成分表示2粒(0.91g)当たり

エネルギー5.8kcal、たんぱく質0.27g、脂質0.47g、炭水化物0.12g、食塩相当量0～0.015g、ビタミンE100mg(1538％)、ビタミンA450μg(58％)、ビタミンD4.1μg(45％)枠外表示

βｰトコフェロール：1.2mg、γｰトコフェロール：22mg、δｰトコフェロール：7mg( )内は、1日当たりの栄養素等表示基準値(2025)(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合









■商品特長

1.『E×A』に近年不足しがちな栄養素として注目されているビタミンDをプラス。体の健康維持に必要な3種の脂溶性ビタミンを手軽に補える栄養機能食品です。

2.天然由来の成分にこだわり、ビタミンEは大豆・菜種・トウモロコシやヒマワリなど、植物由来のものをメインに使用。ビタミンAはより自然に近いβ-カロテン(パーム油カロテン)がメインの体にやさしい処方設計です。

※β-カロテンは必要な分だけ体内でビタミンAに変換されるため、過剰摂取の心配が少なく、より自然に近い栄養素として安心して摂取できます。

3.食事の変化(魚をあまり食べなくなった)や生活の変化(外で日光を浴びる機会が減った、日焼け止めの使用など)により、不足しがちなビタミンDを手軽に補えます。

4.ビタミンEは体内での作用が強いα(アルファ)‐トコフェロールをメインに、4種類〈α(アルファ)・β(ベータ)・γ(ガンマ)・δ(デルタ)〉のトコフェロールを配合。体内の脂質を酸化から守る働きがあり、すこやかな毎日をサポート。









■栄養機能食品(ビタミンE・ビタミンA・ビタミンD)

●ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。

●ビタミンAは、夜間の視力の維持を助けると共に、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

●ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。









■原材料名

ビタミンE含有植物油(国内製造)／レシチン(大豆由来)、ゼラチン、グリセリン、ビタミンE、カラメル色素、パーム油カロテン、ビタミンA 、ビタミンD ※アレルギー物質表示対象品目:大豆・ゼラチン









■保存方法:直射日光・高温多湿を避け冷暗所に保存してください。









■摂取する上での注意事項

※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。※1日の摂取目安量を守ってください。※妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。※本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。









■ご注意

※妊娠・授乳中の方や乳幼児及び小児は摂取をお控えください。※体質に合わない時はご使用をおやめください。場合によっては医師にご相談ください。※食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名をご確認ください。※開封後はなるべく早めにお召し上がりください。※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。※粒の表面に原料由来の黒い点などが見られますが、品質に問題はありません。









