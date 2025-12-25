　近鉄、菰野町および菰野町観光協会では、観光列車「つどい」の車内で、足湯が体験できる「足湯列車」を一昨年度・昨年度に続き、今年度も運行します。今回は２０２６年１月３１日（土）から２月２３日（月・祝）までの土・日・祝日のうち８日間、近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅間で１日１往復、運行します。

　「足湯列車」は、観光列車「つどい」の２号車に設置したヒノキ造りの足湯キット（４人用２台）で足湯を楽しんでいただくもので、足湯には、運行当日に菰野町職員が菰野温泉の源泉から採取したお湯を使用します。乗車されたお客さまには、「記念乗車証」や「湯の山温泉割引手形」などの特典をご用意しています。

　このほか、菰野町観光協会による菰野町の地酒・特産品や菰野町観光協会公式キャラクター「こもしか」のグッズなどの車内販売も実施します。

　この機会に、「足湯列車」で、ゆったり、ほっこりしながら温泉・自然・食など、魅力あふれる湯の山温泉へお出かけいただければと考えています。

　詳細は別紙のとおりです。


【別　紙】

１．運行日程　　２０２６年１月３１日（土）から２月２３日（月・祝）

　　　　　　　　までの土・日・祝日のうち８日間

 　　　　　　 　 １月３１日（土）、２月１日（日）、７日（土）、８日（日）、

　　　　　　　　１４日（土）、１５日（日）、２２日（日）、２３日（月・祝）　  


２．運行時間 　　第１列車　近鉄名古屋駅１０時０６分発（湯の山温泉駅１１時

　　　　　　　　　　　　　 ５０分着）

　　　 　　　　　第２列車　湯の山温泉駅１５時３８分発（近鉄名古屋駅１７時

　　　　　　　　　　　　　 ２３分着）

                                                                          

３．運行区間　　近鉄名古屋駅～湯の山温泉駅（直通運行）

　　　　　　　　※近鉄四日市駅での乗降も可能です。


４．定　　員　　５６名



５．観光列車　　おとな５１０円、こども（小学生）２６０円

　　料金　　　　※別途、乗車区間に応じた乗車券が必要です。


６．発売箇所　　近鉄主要駅（特急券発売駅の窓口）


７．発売日　　　乗車日の１カ月前から発売。ただし、2026年１月３１日（土）、

　　　　　　　　２月１日（日）乗車分については 1月7 日（水）から発売開始。


８．足湯利用　　（１）足湯体験を希望される方は、乗車後に「足湯利用券」を２号車バー

　　　　　　　　　　　カウンターで別途購入していただきます。（おとな、こども

　　　　　　　　　　　〈小学生〉ともに１００円）

　　　　　　　　（２）足湯利用時間（約１０分間）は、購入順に指定します。


９．特　　典　　（１）記念乗車証をプレゼント

　　　　　　　　（２）「湯の山温泉割引手形」をプレゼント

　　　　　　　　　　　対象施設で提示すると特典が受けられます。利用期間は

　　　　　　　　　　　２０２６年３月３１日（火）までで、各特典１回限り有効です。

　　　　　　　　　　・御在所ロープウエイ往復運賃の割引

　　　　　　　　　　　おとな（中学生以上）　　　　　２，６００円  → ２，０８０円

　　　　　　　　　　　こども（４歳以上小学生以下）　１，３００円  → １，０４０円


　　　　　　　　　　・湯の山温泉日帰り入浴料が一律５００円（おとな、こどもとも）

　　　　　　　　　　　　三慶園、渓流の宿 蔵之助、旅館 寿亭、鹿の湯ホテル、ホテル湯

　　　　　　　　　　　　の本、国民宿舎湯の山ロッジ、グリーンホテル、アクアイグニ

　　　　　　　　　　　　ス片岡温泉、オテル・ド・マロニエのうち１カ所


　　　　　　　　　　・パラミタミュージアム入館料の割引

　　　　　　　　　　　　一　般　１，０００円 → ９００円　

　　　　　　　　　　　　大学生　　　８００円  → ７００円

　　　　　　　　　　　　高校生　　　５００円 → ４００円

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　・アドベンチャーパーク  オドルの森 体験料の割引

　　　　　　　　　　　　フォレストアドベンチャー・湯の山

　　　　　　　　　　　　　おとな・こども一律　４,０００円  → ３,５００円

　　　　　　　　　　　　 カモシカバギー

　　　　　　　　　　　　　平　日 １人　　 　　５,５００円  → ５,０００円

　　　　　　　　　　　　　土日祝 １人　　 　　６,０００円  → ５,５００円

　　　　　　　　　　　　　 ※１月・２月は火・水・木曜日休業　他、不定休あり


　　　　　　　　　　・菰野ピアノ歴史館  入館料の割引

　　　　　　　　　　　　おとな　　　　１，０００円  → 9００円

　　　　　　　　　　　　高校生以下　　　　５００円  → 4００円　

　　　　　　　　　　　　※開館日は、水・土・日曜日・祝日


１０．問い合わせ　　近鉄電車テレフォンセンター  ０５０-３５３６-３９５７

　　　　　　　　　　（８：００～２１：００／年中無休）

 

１１．車内販売 　　  車内では、菰野町観光協会による、菰野町の地酒をはじめとする

　　　　　　　　　　特産品などの販売を行います。


　　　　　　　　　　◆菰野町の選りすぐりの地酒三種飲みくらべ

　　　　　　　　　　　【竹成・菰野富士・田光】２，０００円（税込み）

　　　　　　　　　　　　おかわり1杯３００円（税込み）

　　　　　　　　　　◆主な販売品

　　　　　　　　　　　　湯の花せんべい（日の出屋製菓）、どら焼き（岩嶋屋）、

　　　　　　　　　　　　僧兵味噌、こもしかグッズ、真菰商品、ビール、お茶、

　　　　　　　　　　　　ジュースなど

           　　　　　　　 ※仕入状況により変更する場合があります。  

（以　上）