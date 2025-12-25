全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、独占日本初放送となる海外ドラマ「モンテ・クリスト伯」を2026年1月4日(日)よる7時より放送開始いたします。

2024年にヨーロッパ諸国を中心に配信開始した話題作を独占日本初放送！ 愛を奪われ、人生を奪われた男が仕掛ける、冷徹で壮絶な復讐劇。

１. ドラマ「モンテ・クリスト伯」

ナポレオン失脚後のフランスで、若き船乗りエドモン・ダンテスは、瀕死の船長から託された手紙を届けようとするが、嫉妬と陰謀に巻き込まれ、無実の罪で投獄されてしまう――。文豪アレクサンドル・デュマによる『モンテ・クリスト伯』（『巌窟王』）を原作に、フランス文学の名作が新たに映像化。主人公エドモンを演じるのは、『ハンガー・ゲーム』シリーズや「ピーキー・ブラインダーズ」のサム・クラフリン。また、『運命の逆転』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したジェレミー・アイアンズの他、国際色豊かなキャストが脇を固める。監督を務めるのは、『ペレ』『愛の風景』でパルムドールを2回受賞し、『レ・ミゼラブル』（1998年）も手掛けたビレ・アウグスト。フランス＝イタリア合作による圧倒的なスケールと、美術・衣装・ロケ地の細部までこだわった映像美が19世紀フランス古典文学の世界を鮮やかに描き出す。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/monte-cristo/■「モンテ・クリスト伯」コピーライト：© 2024 PALOMAR S.P.A.【ストーリー】エドモン・ダンテスの未来は輝いていた――船長に任命され、最愛のメルセデスとの結婚も目前だった。しかし、彼の幸運を妬む者たちの陰謀により、冤罪で悪名高きイフ城の地下牢に投獄される。絶望の中、同房のファリア神父と出会い、知識と脱獄の希望を授かる。15年の獄中生活を経て脱獄した彼は、ファリア神父から在り処を教えてもらった莫大な財宝を手に「モンテ・クリスト伯」として姿を変え、裏切り者たちが跋扈するパリへと舞い戻る。そして、冷徹かつ緻密な策略で彼らの弱みを暴き、復讐を遂げていく――失った愛と人生の全てを取り戻すために。【スタッフ】監督：ビレ・アウグスト、脚本：サンドロ・ペトラリア、脚本：グレッグ・ラター、原作：アレクサンドル・デュマ、撮影：セバスチャン・ブレンコフ、音楽：フォルカー・バーテルマン、製作総指揮：サム・クラフリン、パトリツィア・マッサ、マックス・グスベルティ、カルロ・デグリ・エスポスティ、ニコラ・セラ【キャスト】サム・クラフリン、ジェレミー・アイアンズ、ミケル・ボー・フォルスゴー、アナ・ジラルド、ブレイク・リットソン、ハリー・タウラシ、ミケーレ・リオンディーノ、ジェイソン・バーネット、ニコラス・ファレル

２. 放送情報

2026年1月4日（日）よる7時スタート■毎週日曜よる7時全8話・2話連続放送（英語・日本語字幕）

３.脱獄映画傑作選

1月1日（木）から脱獄・脱出をテーマに、『大脱走』『アルカトラズからの脱出』など5本の名作を放送。1月4日（日）から放送する日本初放送の海外ドラマ「モンテ・クリスト伯」とあわせて、監獄から始まる伝説と囚われた男たちの不屈の信念を余すところなくお届けします。■「脱獄映画傑作選」番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/