年末年始、ご家族やご友人と過ごす大切な時間に突然のかぜ。そんな時に限って病院が休みで困った経験はありませんか？そんな場面でおすすめなのが、日本全国のドラッグストアやネットショップでも購入できるパブロンです。パブロンは、皆様一人ひとりに合ったかぜ薬を提供できるよう、豊富なラインナップを揃えています。今回は、パブロン選びに迷わないよう、あなたにおすすめのパブロンを簡単に見つけられるフローチャートをご紹介します。これからの年末年始の“いざ”というときの備えとして、ぜひチェックしてみてください。

◆日本全国どこでも、ネットショップでも購入可能なパブロン！

北海道から沖縄県まで、日本全国のドラッグストアで販売されているパブロン。最近ではネットショップでも購入できるようになり、年末年始で病院に行けなくても、最寄りのドラックストアやネットショップでかぜ薬を入手できるようになりました。このようにパブロンは、いつでもどこでも、皆様の健康に寄り添っています。

◆あなたにおすすめのパブロンを手軽に見つけられるフローチャートを紹介！

パブロンのかぜ薬は、年齢や症状、生活スタイルに合わせ、皆様一人ひとりのことを考えた豊富なラインナップをご用意しています。ですが、たくさんあるからこそ、いざという時にどれを選んだら良いか迷ってしまうこともあるかもしれません。ここではそんなあなたにおすすめのパブロンが手軽に見つけられる、「パブロンの選び方」に関するフローチャートをご紹介します。

◆各パブロン製品の特長をご紹介！

フローチャートでたどり着いた各パブロン製品をご紹介します。より詳しい製品情報は、各製品ホームページのURLから確認できます。

◆最後に

これからの年末年始をご家族やご友人と楽しく元気に過ごせるように、今のうちからかぜに対する備えを始めつつ、かぜ症状が出てきたら“早めのパブロン”で対処しましょう。それでもかぜ症状が続く場合には無理をせず療養し、症状の判断に迷った場合や症状が重い場合は、必ず医療機関を受診してください。 パブロンは、いつでも、どこでも皆様の健康に寄り添っています。 そして大正製薬では、これからも皆さまの健康をサポートすべく、信頼できる情報の提供に努めてまいります。

https://newscast.jp/attachments/x6KIysZYvr9TMCfHJ8ec.pdf