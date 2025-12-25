株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS KIDS」は、大丸札幌店・博多阪急店・伊勢丹新宿店の3店舗にて「OCCASION COLLECTION 2026 POP-UP STORE」を開催いたします。期間中は、POP-UP STORE限定のノベルティプレゼントやSHIPS Member's Clubのポイントアップキャンペーンなど特別なイベントもご用意しております。一度きりのハレの日に、家族や子どもたちの記憶に残る思い出作りをお手伝いいたしますので、ぜひこの機会にお手にとってご覧ください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

大丸札幌店 期間：2026年1月7日（水）～ 1月20日（火）

－ NOVELTY PRESENT －

オリジナルカプセルトイを1回プレゼント

POP-UP SOTREにてオケージョンアイテムを\10,000（税込）以上お買い上げいただいた方には、オリジナルカプセルトイを1回分プレゼントいたします。中身は2種類、何が出るかはお楽しみに！※ノベルティは数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

博多阪急店 期間：2026年1月21日（水）～ 2月3日（火）

－ NOVELTY PRESENT －

刺繍入りタオルハンカチをプレゼント

POP-UP STORE開催期間中にオケージョンアイテムを\15,000（税込） 以上お買い上げの方に、タオルハンカチをプレゼントいたします。タオルハンカチにはお好きな刺繍をお入れいただけます。（タオルは後日のお渡しとなります）※ノベルティは数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

伊勢丹新宿店 期間：2026年2月11日（水）～ 2月17日（火）

－ NOVELTY PRESENT －

オリジナルカプセルトイを1回分 & 刺繍入りタオルハンカチをプレゼント

POP-UP STOREにてオケージョンアイテムを\10,000（税込）以上お買い上げいただいた方には、 オリジナルカプセルトイを1回分プレゼント。さらに15,000円（税込） 以上お買い上げの方には、タオルハンカチをプレゼントいたします。タオルハンカチにはお好きな刺繍をお入れいただけます。（タオルは後日のお渡しとなります。）※ノベルティは数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

－ SPECIAL EVENT －

3店舗限定で、SHIPS Member’s Clubのポイントが通常の5倍となるボーナスポイントキャンペーンを開催いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！

ー INFORMATION ー

POP-UP STORE 開催期間大丸札幌店 2026年1月7日（水）～ 1月20日（火）博多阪急店 2026年1月21日（水）～ 2月3日（火）伊勢丹新宿店 2026年2月11日（水）～ 2月17日（火）

SHIPS KIDS

https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_shipskids_occasion_collection_2026.aspx

「自分たちが着ている服を子供にも着せたい」こんな想いがキッズラインのはじまりです。子供の笑顔が似合う服、そんな気持ちをシップスのスタンダードなテイストをベースに表現していきます。

株式会社シップスについて

https://www.shipsltd.co.jp/label/shipskids/https://www.instagram.com/ships_kids_official/

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_50th_anniversary.aspx