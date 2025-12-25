パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、AMD Ryzen™ AI 7 350を搭載した15型ノートパソコンを 2025年12月25日（木）から販売いたします。

■ AMD Ryzen™ AI 7 350搭載ノートパソコンについて

AI処理に特化したNPU（ニューラルプロセッシングユニット）を内蔵するプロセッサ「AMD Ryzen™ AI 7 350」を搭載した、15型ノートパソコンです。NPUは最大50TOPSの処理性能を発揮し、外部GPUに頼ることなく、PC単体で生成AIの推論処理を高効率に実行できます。画像生成やリアルタイム翻訳など、Windows 11の最新AI機能も快適に活用できます。オフィスワークやクリエイティブな作業に対応する十分な性能を備え、自宅はもちろん、職場や学校など外出先への持ち運びにも適した一台です。

◇ AMD Ryzen™ AI 7 350搭載ノートパソコン 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/ryzenai_7_note.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251225_1&utm_content=nonpay

■ AMD Ryzen™ AI 7 350 搭載

AMD Ryzen™ AI 7 350はCPUコアにはZen 5アーキテクチャーを採用した8コア16スレッドのモバイル向けCPUです。最大5.0GHzの動作クロックと高速なDDR5メモリに対応し、AMD Ryzen™ Zen 5 アーキテクチャの高速処理により3Dゲーム、画像・ビデオ編集に必要なパフォーマンスを発揮します。また、AI処理専用NPUを搭載しており「AMD Ryzen™ AI」テクノロジに対応することでAI処理速度の大幅な向上を実現します。

■ AMD Ryzen™ AI テクノロジ搭載

AMD Ryzen™ AI 7 350は、AI テクノロジに対応するAI処理専用のNPUである「AMD Ryzen™ AI」テクノロジを搭載しています。「AMD Ryzen™ AI」は効率とパフォーマンスの両方を考慮して設計されており、マルチタスクの高速化、生産性の向上、コラボレーションの促進、効率の向上などがあり、今後もさらに増えていきます。たとえば、「AMD Ryzen™ AI」は Windows Studio Effects をサポートし、自動フレーミング（カメラ自動追従）や、視線補正、高度な背景エフェクトなどをサポートし従来、強力なGPUが必要だった処理をNPUが高効率に処理できるようになりました。

■ リフレッシュレート165Hzに対応した15型WUXGA液晶モニタ搭載

リフレッシュレート165Hz駆動に対応した 16:10の比率となるWUXGA（1920×1200）解像度の液晶モニタは、一般的な60Hz駆動の液晶モニタと比べ、より滑らかで鮮明な映像を映し出します。動きの激しいシーンでもブレが少なく、動画鑑賞や映像編集など、細かな動きの確認が求められる作業においても、高い視認性と快適な作業環境を提供します。

■ Copilot+ PC に搭載された多彩なAI機能

本製品は、Microsoft社が提唱するCopilot+ PCに対応しています。Copilot+ PCには、PCの操作履歴を記憶し後から情報を検索できる「Recall」、再生された音声を翻訳して画面に表示する「Live Captions」、手書きのスケッチとテキストの説明を元に画像を生成する「Cocreator」など、多彩で魅力的なAI機能が搭載されています。※利用可能なCopilot+ PCの機能は、デバイス、地域、時期によって異なります。詳しくはhttps://www.microsoft.com/ja-jp/windows/copilot-plus-pcs?r=1#faq1をご覧ください。

■ Copilotキー搭載キーボードを採用

「Microsoft Copilot（コパイロット）」をすぐに使えるCopilotキーをキーボードに搭載。キーを押すだけで、面倒な操作なく Copilot が起動し、必要なときにすぐに AI アシスタントを呼び出せます。Copilot は、文章作成、データの要約、アイデア出しなど、日々の作業をより効率化し、創造力と生産性を高めます。質問や依頼に応じて最適な回答を提示する、対話型 AI アシスタントです。※ご利用には Microsoft アカウントへのサインインが必要です。

■ Windows Helloカメラとカメラシャッターを搭載

液晶上部にはテンポラルノイズリダクション（TNR）対応のDualセンサー500万画素フルHD Windows Helloカメラを装備。デジタルノイズ除去の1種であるテンポラルノイズリダクションにより効果的にノイズ除去が出来ます。Windows Hello顔認証対応のカメラにより、パスワード不要でログインが可能となり、PCの起動からスムーズに使用できます。またプライバシーシャッターも搭載しており、使用していないときはカメラを保護しつつプライバシーを守ることで情報漏洩に対しても効果を発揮します。

■ 低遅延で安定性の高い Wi-Fi 7を搭載

Wi-Fi 7（IEEE802.11be）は、Wi-Fi 6（6E）（IEEE802.11ax）を基盤に、通信速度、効率、遅延がさらに改善された次世代の無線規格です。高速で低遅延、かつ安定したデータ通信を実現します。※6GHz帯を使用するには、最新のWindows 11と対応した無線ルーターが必要です。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、AMD Ryzen™ AI 7 350搭載ノートパソコンの例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-15FHA21-R7A-UCSX販売価格：189,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1191381&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251225_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ 860M / 15型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：SOLUTION-15FHA21-R7A-UCPX販売価格：199,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1191410&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251225_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro / AMD Ryzen™ AI 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon™ 860M / 15型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。

