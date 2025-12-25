株式会社菜花の里(本社：千葉県成田市・代表：河越 康行)が運営する「CAFE DULCET(カフェドルセット)では、2025年12月26日(金)より、冬季限定の新商品として「きのこのボロネーゼとベシャメルソースのドリアプレート」「冬のスモーブロー」「ストロベリー大福パフェ」「ブリュレホットラテ」「ホットアールグレイティーラテ」の提供を開始します。

公式サイト： https://cafe-dulcet.com/





冬メニューの新商品5品を発売





■ 新商品(1) きのこのボロネーゼとベシャメルソースのドリアプレート

きのこを使ったボロネーゼとベシャメルソースを組み合わせたドリアプレートです。食事としての満足感を重視し、冬のランチタイムに選びやすい一品としています。





きのこのボロネーゼとベシャメルソースのドリアプレート





商品名 ：きのこのボロネーゼとベシャメルソースのドリアプレート

アレルギー：乳成分・くるみ・卵・小麦・豚肉・アーモンド・牛肉・大豆・りんご

価格 ：1,870円(税込)









■ 新商品(2) 冬のスモーブロー

かぶ、生ハム、レーズン、セルフィーユ、ミックスナッツを重ねたオープンサンドウィッチ。食事としても、軽食にもおすすめの逸品です。





冬のスモーブロー





商品名 ：冬のスモーブロー

アレルギー：小麦・乳成分・くるみ・豚肉・アーモンド・牛肉・大豆

価格 ：605円(税込)









■ 新商品(3) ストロベリー大福パフェ

スポンジ、いちごクリーム、いちごソース、レモンゼリーなどひと口ごとに異なる味わいが楽しめる、彩り豊かなパフェです。ショートケーキを思わせる構成に、トッピングにのせた牛皮で具材を包みながら大福を作ってお召し上がりいただけます。お好みで包んで味わうことで、食べるたびに表情が変わる、わくわく感のある一品です。





ストロベリー大福パフェ





商品名 ：ストロベリー大福パフェ

アレルギー：乳成分・小麦・卵・大豆

価格 ：1,650円(税込)









■ 新商品(4) ブリュレホットラテ

表面を香ばしく焼き上げた仕立てで、温かさを感じられるホットドリンクです。冬のカフェタイムに合わせ、ゆっくり過ごしたい時間帯にも向いています。





ブリュレホットラテ





商品名 ：ブリュレホットラテ

アレルギー：乳成分・卵・小麦・ゼラチン

価格 ：715円(税込)









■ 新商品(5) ホットアールグレイティーラテ

香りを楽しめる、紅茶を好む方に向けたドリンクです。ミルクと合わせ、寒い季節でも飲みやすい一杯として提供します。





ホットアールグレイティーラテ





商品名 ：ホットアールグレイティーラテ

アレルギー：乳成分

価格 ：715円(税込)









■カフェドルセットについて

CAFE DULCETはJR西船橋駅の構内にあります。千葉の素材と季節の味わいにこだわり、地域の魅力を“食”を通じて発信しております。旬の食材を使った様々な料理でお客様の心を温かくする空間づくりを目指しております。皆様のご来店を心よりお待ちしております。





店舗名称：CAFE DULCET

所在地 ：〒273-0031 千葉県船橋市西船4丁目27ー7

(ペリエ西船橋改札内3階)

電話番号：047-436-8802

営業時間：8：00～21：00(ラストオーダー20：30)

※営業時間が異なる場合がございます。詳しくは、ペリエ西船橋公式サイトをご確認ください。









■会社概要

運営会社 ：株式会社菜花の里

代表者 ：代表取締役 河越 康行

所在地 ：〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

主な事業内容：カフェ ドルセットの管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売、工芸品、民芸品の加工及び販売、

食料品の販売、飲食店の経営、地域商社事業に関する業務