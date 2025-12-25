年齢とともに変わる、女性のからだと向き合う新習慣

スキンケアもボディケアも、これまで以上に丁寧に。それでも、鏡の前でふと感じる変化。30代、40代、50代--女性のからだは、ライフステージとともに静かに、けれど確実に変わっていきます。外側からのケアだけでは物足りない。そう感じる女性が増えている今、求められているのは「内側から整える美容習慣」です。育乳・ボディラインケア専門サロン「JEWELRING」の監修のもと誕生した美容プロテイン「Beauty Boost」は、毎日続けられる美容のインナーケアとして、忙しい女性の新しい選択肢になることを目指しています。

なぜ、育乳サロンが美容プロテインを開発したのか

「JEWELRING」は、育乳・ボディラインケアの専門サロンとして、これまで多くの女性と向き合ってきました。そこで見えてきたのは、「外側だけのケアでは限界がある」という現実です。施術やマッサージで一時的に整えても、日常生活の中で失われていくハリ。食事の偏り、睡眠不足、ストレス--現代女性を取り巻く環境は、本当に厳しいものです。「サロンでできることを、毎日の習慣にできないか」その想いから、内側から美容をサポートする考え方のもと、「Beauty Boost」は生まれました。

6つの美容サポート成分を、1杯に凝縮

「Beauty Boost」は、女性のからだと美容に寄り添う6つの成分を配合しています。

植物性ソイプロテイン：からだづくりの基本となるたんぱく質を、植物由来で。

コラーゲンペプチド：美容習慣に欠かせない定番成分。

グラマリズムエラスチン®：女性らしいしなやかさに着目した成分。

乳酸菌：内側の環境を整えることを意識。

プラセンタ：年齢を重ねる女性に人気の美容成分。

11種のマルチビタミン：日々の栄養バランスをサポート。

【開発チーム代表コメント】

『Beauty Boost』は、美容業界で長きにわたり活動してきた私たちが、現場の声と科学的エビデンスを融合させた"答え"です。30代から50代の女性は、キャリア、家庭、社会的役割において最も輝く時期。しかし同時に、身体の変化と向き合う時期でもあります。『もう年だから』と諦めるのではなく、『この年代だからこそ、賢く投資する』という新しい美容の選択肢を提案したい。開発メンバー全員が『自分の母親、姉妹、そして自分自身に自信を持って勧められるか』を基準に製品化しました。美容は自己投資であり、その投資に見合う毎日続けられる美容習慣をご提案することが私たちの使命です。」

ライフスタイルに合わせていつでも美容チャージ

『Beauty Boost』は、多忙な30-50代女性のリアルな生活シーンを徹底的に研究し、"続けられる美容"を追求しました。美容だけでなく、健康・エネルギー・ウェルネスを統合的にサポートする設計により、あなたのライフスタイルに自然に溶け込みます。

1. 朝食として一日のエネルギー補給

1日の終わりに、明日の美しさへの投資を。就寝中の肌再生タイムを最大限に活かします。就寝前の美容習慣として翌朝のコンディションを整えるリラックスタイムの「自分へのご褒美」習慣に

2. 運動後にトレーニング効果をサポート

ジョギング、ヨガ、ジム通いなど、健康的なライフスタイルを送る30-50代女性が増加中。『Beauty Boost』は、運動後の身体づくりと美容ケアを同時実現します。低分子コラーゲンペプチドが運動後の栄養補給としてタンパク質補給により、運動効果を最大化美しいボディラインと、内側から輝く肌の両立を実現

3. 就寝前のリラックス&翌朝ケア

忙しい朝、朝食を抜いてしまう方も少なくありません。『Beauty Boost』は、美容成分に加えビタミンB群・鉄分・葉酸を配合し、1日のスタートに必要な栄養素をサポート。コラーゲンペプチドが素早く吸収され、朝から肌にハリ感ビタミンB群がエネルギー代謝を促進し、午前中の集中力をサポート鉄分配合で、朝の栄養補給に

【商品概要】

商品名: Beauty Boost(ビューティーブースト)発売日: 2025年12月23日フレーバー: リッチチョコレート / 苺ミルク販売形態: ECサイトでの販売先行販売：JEWEL RING公式オンラインショップhttps://jewelring-shop.com/products/beautyboostsoyprotein販売価格：210g：3,980円（税込）420ｇ：7,980円（税込）監修: 育乳専門サロン JEWELRING主な配合成分: ソイプロテイン / コラーゲンペプチド / グラマリズムエラスチン / 乳酸菌 / プラセンタ / 11種のマルチビタミン

