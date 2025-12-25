株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム新社）の著者による最新作、『邪神三十六景』を2026年3月に発売いたします。





※2025年12月時点のカバーイメージです

内容

本書は、世界で最も有名な浮世絵師・葛飾北斎の代表作「冨嶽三十六景」に、クトゥルフ神話の邪神たちが紛れ込んだ異色のコラボレーション画集です。

「神奈川沖浪裏」の巨大な波に潜む影、「山下白雨」の稲妻が走る麓に対し快晴の山頂を覆う異形の空、江戸の賑わいを見守る不浄な存在……。北斎が描いた46枚の絶景すべてに、46体の邪神たちが降臨。全ページフルカラーで、その邪神の正体と、富士が見える絶景の地に現れた背景を詳細に解説しています。

また、46枚に加え、「邪神浮世絵」も収録いたします。

「もし江戸時代に邪神が現れたら」という圧倒的没入感

全ページフルカラー。江戸時代の日常に、もしも邪神が現れたら……という「if」の世界に存分に浸ることができます。



「隕石と共に現れた異形の海獣」

冨嶽三十六景より「神奈川沖浪裏」



「霊峰に這いよる混沌の化身」

冨嶽三十六景より「山下白雨」



「川底より現れた醜き大蛙の怪」

冨嶽三十六景より「江戸日本橋」



「川底より現れた歪な龍神之図」

冨嶽三十六景より「深川万年橋下」



全46作品への徹底的な解説

「三十六景」という名称ながら実際には46枚存在する連作すべてを網羅。各ページには、著者の真骨頂である、設定の細部までこだわり抜いた解説テキストを掲載いたします。









※画像は2025年12月時点のイメージです。

書籍紹介

『邪神三十六景』（トゥーヴァージンズ）

※2025年12月時点のカバーイメージです

著者：山田 剛毅

発売日：2026 年 3 月

価格：3,080円（本体2,800円＋税10%）

仕様：B5変形／横綴じ／並製／128 頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-071-9

出版社：トゥーヴァージンズ

Amazon予約ページ：https://amzn.to/48TsRzJ

『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム新社）

ようこそ、クトゥルフ神話の深淵へ。さあ、この扉を開くものは、希望を投げ捨てよ。イアイア、クトゥルフ、フタグン。本書は、クトゥルフ神話の名状しがたい邪神・旧神・眷属たちを怪獣解剖図風に解剖し、「邪神心臓」「形而上浮袋」など正気度の下がる注釈と、冒涜的（？）な説明をそえたコズミックホラーの世界を体験できる図鑑です。新規書き下ろし4体、本編を補完する用語解説、神話生物相関図、クトゥルフの家系図、神話生物の目撃・生息地MAPなども収録。

著者：山田 剛毅／朱鷺田 祐介 執筆協力

発売日：2024 年 5 月 28 日

価格：1,650円（本体1,500円＋税10%）

仕様：A5・192ページ

ISBN：978-4-7980-7186-2

出版社：秀和システム新社

著者紹介

山田 剛毅

グラフィックデザイナー兼イラストレーター。山田剛毅やgokingという名前でSNSを中心に活動中。ジャンルの融合をテーマにクトゥルフ神話モチーフの作品を作っている。代表作に『クトゥルフ生物解剖図鑑』（秀和システム）、『ラヴクラフトとクトゥルフ神話に学ぶ 名状しがたい英単語図鑑』(Gakken)。

前作『クトゥルフ神話生物解剖図鑑』（秀和システム）は、国内のみならず海外でも人気が高く、各国で翻訳版の発売もされている。

会社紹介

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

トゥーヴァージンズ公式ECサイト「OTONARI」：https://otonaristore.com/

トゥーヴァージンズグループ：https://twovirgins-group.com/