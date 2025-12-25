株式会社PLAYFULBOX(プレイフルボックス)(本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：河岸 知世)が展開する、ママをハッピーにするベビー用品ブランド「neomamaism(ネオママイズム)」より2025年6月に発売した「Wood-Based WIPES(世界基準のプレミアムなおしりふき)」が、日本企業のベビーブランドのおしりふきで初めて米国の第三者機関EWGによる「EWG Verified(R)(EWG認証)」の最高評価を獲得しました。

赤ちゃんのおしりふきとしてはもちろん、大人の敏感肌や大切なペットにも、マルチウェットシートとして毎日使える優しい処方と証明されました。





neomamaismが日本ベビーブランド初EWG認証獲得

成分の安全性に自信があるからこそ、成分表示を前面に表記したパッケージデザイン





■EWG(正式名称：Environmental Working Group)とは

https://www.ewg.org/who-we-are/our-mission





【EWGは消費者製品の最も厳格な成分評価機関】

米国を拠点におく、30年以上にわたり食品や化粧品の成分および安全性を消費者に提示している第三者機関です。

科学者、弁護士、データアナリストなど各分野の専門家による独自の検査基準を設け、食品、日用品、化粧品などの毒性物質や安全性に対する消費者の意識向上を目指す、3,100万人以上のコミュニティサポーターを抱えるオンラインコミュニティとなります。





【アメリカ国内の「2人に1人の保護者に安全性の指標として認知」されているEWG認証】

各商品の成分の安全性を10段階で評価し、EWGの基準においてグリーン評価「EWG Verified(R)(EWG認証)」が最高とされています。





EWGの設けるスコア表で「Wood-Based WIPES」は最高評価を獲得





■認証率1.75％の難関を突破し、「EWG Verified(R)(EWG認証)」を取得！

EWGが運営する化粧品データベース「EWG's Skin Deep(R)」には、13万8,410点の化粧品が登録されています。しかし、EWG Verified(R)を取得しているのは、このうち約1.75％のみです。(*2025年12月23日時点「EWG's Skin Deep(R) https://www.ewg.org/skindeep/」データ表示より)





ほんの一部に限られる理由は以下のような厳しい審査基準にあります。





・使用されている全成分を対象に評価を行う

・肌への刺激だけでなく、長期間使用時のリスクまで考慮

・「危険ではない」成分ではなく、同様の成分のなかにより安全な成分がある場合不合格

・成分の配合目的や必要性までチェック





全米や欧米諸国はもちろんのこと、近年では韓国の化粧品で、『消費者への品質の安全性の指標』として取り入れているブランドが多数あるなか、Wood-Based WIPESは日本ベビーブランド初の取得(*1)となりました。





(*1) 2025年12月時点EWG調べ





EWG認証製品

https://www.ewg.org/skindeep/search/?limit_to_ewgv=yes





Wood-Based WIPES (EWG's Skin Deep(R))

https://www.ewg.org/skindeep/products/8488626-neomamaism_WoodBased_Wipes/









■大切な赤ちゃんのための製品を取り扱うブランドでEWG認証を取得する意義とは





EWG認証の取得は、「最低限の安全を満たしている」という証明ではありません。





それは、「数ある選択肢の中でも、より安全性の高い成分を選び抜いている」という、世界基準での評価です。





赤ちゃんは、大人よりも

・肌が薄く

・成分の影響を受けやすく

・毎日、長期間使い続ける存在。





だからこそ、neomamaismはこのたびのEWG認証取得は、ベビーブランドにおいて特に価値の高い認証だと考えています。





EWG認証は、「なんとなく安心そうだから選ぶ」ではなく、「第三者が厳しく確認したから選べる」ための目印です。





成分表示だけでは判断が難しい今、数字と基準で裏付けられたこの認証が、ママを筆頭に育児を行うみなさまの選択をやさしく支えます。





様々なシーンで安心してご利用いただけます





■EWGが安全性と透明性を認めた「Wood-Based WIPES」の全成分

Purified Water(精製水)

：EDI製法＆8層フィルターで作られた99％純水です。





Allantoin(アラントイン)

：肌を健やかに保ち、保護しつつ、なめらかな肌に導きます。





Caprylyl Glycol(カプリリルグリコール)

：防腐効果がありながら、肌刺激が少ない敏感肌向けの商品にも使われる優しい成分です





Decyl Glucoside(デシルグルコシド)

：お肌表面の汚れは落とせて、お肌内部のうるおいは残す低刺激洗浄剤です。





Glycerin(グリセリン)

：ヤシ油やパーム油由来の保水力の高い保湿成分です。





Citric Acid(クエン酸)

：化粧品のpHを安定させる低刺激成分です。





Sodium Benzoate(安息香酸ナトリウム)

：エゴノキ科アンソクコウノキという樹木の樹脂(安息香)から生成される成分で食品やオーガニックコスメでよく使われる防腐剤です。





さらに、不織布の原料は、生分解性のあるVEOCEL(TM)繊維100％を採用。

自然に還る天然原料の木質由来繊維のシートです。

VEOCEL(TM)ブランドの繊維は大気への炭素排出や水の廃棄が少ない高い生産基準で製造されており、将来の世代のために資源を守ります。





VEOCEL(TM)： https://www.veocel.com/en/claims/jp





使用成分のみならず、無添加にもこだわった処方





●取扱店舗

neomamaism公式オンラインストア

https://neomamaism.com/products/wood-based-wipes18/

楽天市場neomamaism店

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%8A%E3%81%B5%E3%81%8D/?l-id=shoptop_shopmenu_search_bar&sid=403613

Amazon

https://amzn.asia/d/hvGTshV

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/neomamaism/nm25bw.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img









●「neomamaism(ネオママイズム)」とは

「neomamaism(ネオママイズム)」は“新しいママの主張”という造語から名付けられました。ママになっても「自分自身も大切にしてほしい」そんなメッセージを込めて、お子さまにとっての安全第一と、ママにとってときめくデザインをコンセプトに商品を開発しています。「ママもベビーも笑顔に」を合言葉にポジティブに育児を楽しめるベビー用品をお届けしております。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社PLAYFULBOX(プレイフルボックス)

代表者 ： 代表取締役 河岸 知世

所在地 ： 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル 9F

設立 ： 2023年1月4日

事業内容 ： ベビー用品の販売

URL ： https://neomamaism.com/

Instagram： https://www.instagram.com/neomamaism/

： https://www.instagram.com/woodbased_wipes/

ブログ ： https://neomamaism-mag.site/