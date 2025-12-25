巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS 神奈川厚木店』(所在地：〒243-0018 神奈川県厚木市中町1丁目5-10厚木ガーデンシティー6階)を2025年12月19日(金)にオープンいたしました。





キッズランドUS公式サイト： https://kidslandus.com/





室内遊園地『キッズランドUS 神奈川厚木店』グランドオープン！









■キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽にご利用いただけます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。









■園内には約30種類以上ものユニークでスペシャルな遊びが大充実

【牧場コーナー】

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめるユニークなコーナー。

牧場コーナー





【セルフ写真館】

本格的な照明設備や撮影用衣装を完備！スマホひとつで気軽に記念撮影をお楽しみいただけます。

セルフ写真館





【ボールプール】

まるで宇宙空間のようなボールプールコーナーには楽しい仕掛けが盛りだくさん。

ボールプール





【乗りもの】

ドライブを楽しめるカートコーナーや、パンダメリーゴーラウンドなど楽しい乗りものが大集結！

豊富な乗り物





【おままごとコーナー】

可愛いお野菜の収穫やお店屋さんごっこを楽しめるインドア派のお子様にもオススメのコーナー。

おままごとコーナー





【カラオケ】

お子様のカラオケデビューにオススメのコーナー。追加料金なしでご利用いただけます。

カラオケも追加料金なし





【プリクラ】

お子様と一緒に撮影をお楽しみいただけるプリクラは、1家族につき1回無料でご利用いただけます。セルフ写真館の衣装を着用しての撮影も可能です。

新登場のプリクラ









■寒い冬も天候を気にせずアクティブに遊べるコーナー

【スーパージャングルジム】

二階建て巨大ジャングルジムの中に、すべり台やトンネルなどのワクワクする仕掛けが詰め込まれたキッズランドUS名物の大人気アスレチック。

スーパージャングルジム





【公園コーナー】

ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具が勢揃い。雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。

公園コーナー





【エアー遊具】

透明で大きなバルーンの中に入れる風船ハウスや、大型のエアートランポリンなど、お家では体験できないふわふわのエアー遊具で体を動かしてお遊びいただけます。

エアー遊具









■キッズランドUS公式サイト・公式SNS

公式サイト ： https://kidslandus.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kids.usland_official/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kids_usland





名称 ： キッズランドUS 神奈川厚木店

所在地 ： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町1丁目5-10厚木ガーデンシティー6階

営業時間 ： 10:00~19:00

オープン日： 2025年12月19日

園内面積 ： 約1,652m2

URL ： https://kidslandus.com/shop/kanagawa-atsugi/