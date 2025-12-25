テクミラホールディングスの子会社であるアイワマーケティングジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 淳一、以下 アイワマーケティングジャパン）は、aiwaの新製品として、全30種類のフィルター機能を搭載し、トレンドのレトロな質感に加え、セルフィ―も簡単に楽しめる軽量124ｇのコンパクトデジタルカメラ【aiwa cam DCB-2】（以下 本製品）を、aiwaダイレクトサイトおよび各家電量販店、ネットショッピングサイトにて順次販売開始いたします。

【主な特徴】

■ 多彩なフィルターでエモーショナルな世界をシャッターを押すだけで、懐かしさと今が重なる一枚に。さらに30種類のフィルター機能で日常をエモーショナルな世界観で彩ります。

■ 自撮りに便利なフロントディスプレイ搭載1.5インチのフロントディスプレイで構図を確認しながら簡単に自撮りが撮影できます。

■ 手のひらサイズで毎日がもっと楽しくなるわずか124g※と軽量で、手のひらにおさまるコンパクトサイズなのでどこでも気軽に持って出かけられます。※ 電池含む

■ とっておきの写真やセルフィー、動画も全て残せる安心感microSDは最大256GBまで対応しているため、撮影した写真や動画を十分に保存できます。※ 保存可能なデータ数は理論上の数値です。下記の条件で算出しています。 写真：約5.4MB／枚（30MPの場合）、動画：約4GB／本（フルHD30fps,33分の場合）※ 256GBのmicroSDカードは規格上対応していますが、すべてのカードとの互換性を保証するものではありません。

【aiwa cam DCB-2 製品写真】

https://aiwa.net/products/aiwa-cam-dcb-2/

■想定価格

10,800円（税込）

aiwaダイレクト楽天市場店WINTER SALE実施中!

2026年1月4日まで、全商品をお得にご購入いただけるこの機会をぜひご活用ください。https://www.rakuten.co.jp/aiwa-direct-shop/

アイワマーケティングジャパンはDX 時代におけるシームレスなデジタル空間を生み出す各種製品を展開し、今後も随時ラインアップを充実させてまいります。引き続きご愛顧のほど何卒よろしくお願い申し上げます。※本リリースに記載の商品のデザイン、仕様、外観、価格その他の情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

aiwaについて

1951年に誕生した「アイワ」ブランドは、日本初の国産コンパクトカセットレコーダーをはじめ、数々の画期的なオーディオ製品を生み出してきました。一度はデジタル化の大きな波にのまれるも、ICT・IoTデバイスの製造事業を展開するJENESIS※により2022年、新生「aiwa」として始動。デジタル領域のノウハウと600機種以上に及ぶ開発・製造実績を活かし、PC・タブレットをはじめとするデジタル製品を展開してまいりました。

2024年以降はオーディオやカメラ、スマートバンドなどラインアップをさらに拡充し、DX時代におけるビジネスや生活シーンに溶け込む製品を幅広く提供しています。

販売製品や詳細は、ECサイト「aiwaダイレクト楽天市場店」をご覧ください。aiwaダイレクト : https://www.rakuten.co.jp/aiwa-direct-shop/

※JENESIS株式会社 ：アイワマーケティングジャパンの親会社＜アイワマーケティングジャパンについて＞【商 号】アイワマーケティングジャパン株式会社【本 社】東京都千代田区神田司町 2-8-1 PMO神田司町7F【代表者】藤岡 淳一【U R L】https://aiwa.net【事業内容】電子・通信機器の販売＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供aiwa製品に関するお問合せはこちらアイワマーケティングジャパン株式会社担当： 営業部お問合せURL：https://aiwa.net/contact/ 〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-8-1 PMO神田司町7Fhttps://aiwa.net※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

