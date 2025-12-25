株式会社Crepas（本社：神奈川県鎌倉市／代表取締役：牧村 和慶）は、コロナ禍のテレワークに使いたいポケットWiFiなどのモバイルWiFiサービスを50社以上比較して本当におすすめした”ポケット型WiFiの選び方2023年版”を当社運営Webメディアである光回線やWiMAXなどのモバイルWiFi総合情報サイト「プロバイダー・ワン」において発表致しました。また、ポケットWiFiの選び方について、公式YouTubeチャンネル「Crepasチャンネル」において、「ポケット型WiFiの選び方」の動画を公開したことをお知らせ致します。2025年現在もポケットWiFi選びに役立てる内容として、新たにポケットWiFiおすすめ4選として新動画を公開しましたので合わせてお知らせいたします。

2025年最新のポケットWiFiのおすすめはこう選ぶ！

ポケットWiFiの種類

ポケットWiFiは大きく分けて4つあります。・ドコモのモバイルWiFiサービス・WiMAX（auのモバイルWiFiサービス）・クラウドSIM対応のモバイルWiFiサービス・楽天モバイルこの他にもソフトバンクのモバイルWiFiでワイモバイルがありますが、新規受付を停止していますのでここでは割愛いたします。それぞれ以下のような特徴があります。

比較ポイントとしては通信速度や月額料金、通信量の制限などがあります。スペックが良ければ高額になるのが一般的です。最近では端末代も大きな要素となっており、買取となる場合は数万円の負担があります。レンタルも可能なサービスも増えています。ニーズに応じて選ぶことが大切となってきます。詳しい比較内容は以下のリンクからご確認ください。https://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/pocket-wifi-hikaku-362/

おすすめのポケットWiFiを厳選して4つ紹介

モバイルWiFi各サービスにおいて特徴があるためご自身のニーズに合うものを選ぶことが大切となります。料金が安いだけでなく通信速度や通信容量なども比較して考える必要があります。モバイル端末においてはレンタルするのか買取とするのかも比較要素になります。詳しい内容は以下の動画で解説していますのでご確認ください。以下の動画でも解説しているように、下記観点の総合評価で「とくとくBB WiMAX+5G」がおすすめと言えます。・通信速度 最大3.9Gbps（ホームルーターも選べて最大下り速度は4.2Gbps）・初月料金が安く設定されている・キャッシュバックが高額のため実質費用が安くコスパが良い・端末は買取で解約後も手元に残り、端末代は実質無料で使える・データ量は無制限で使える・契約期間縛り無し・最短で申込み当日に端末発送してもらえる

コロナ禍でテレワーク需要増に伴いWiFiサービスに参入事業者が増加

新型コロナウイルス感染拡大の結果、人々の仕事の仕方、場所など大きく変化しました。働く場所と時間の自由ができたことにより、インターネットの利用環境も大きく変わりました。自宅や外出先のお客様室内、カフェなどでのテレワーク、オンライン会議など様々な場所でネット環境が求められます。情報漏洩などのセキュリティの問題から公衆無線LANは使いづらいという方も多いでしょう。そういった状況下で、ポケットWiFiに代表されるモバイルルーターを用いたモバイルWi-Fiサービスはコロナ禍において需要が高まっています。2019年頃からクラウドSIMに対応したモバイルWi-Fiサービスに参入する事業者が増えたことにより、2023年現在は50社以上のモバイルWiFiサービスが存在しています。その中から自分にあったモバイルWi-Fiサービスを選ぶのは困難です。インターネット環境を個々に見直す機会が増え、より便利に安く、安定してインターネットを利用したいという方が増えており、利用者が求めるネットワーク環境のスペックや機能も高まってきています。そこで、今回、家でも外でも自分だけのインターネット回線を所有することができるポケットWiFiに代表されるモバイルWiFiサービスを料金やサービス機能、速度制限などあらゆる視点で比較を行い、目的や用途別におすすめしたいポケット型WiFiを解説しています。

ポケットWiFiはどこで買える？

ポケットWiFiは家電量販店やドコモやau、ソフトバンク、楽天モバイルなどの携帯ショップで購入できますが、ポケットWiFi各事業者の公式サイト（オンラインショップ）でも購入可能です。以下の動画をご覧いただければと思いますが、どこで購入するかでそれぞれメリット・デメリットがあります。

結論、このページでもお伝えしているようにポケットWiFiは各事業者の公式サイトを参考にしながら自分の目的や用途に合わえて選ぶのが大切で、オンラインショップなら料金やサービスの特徴を比較しながら選ぶことができるので公式サイト（オンラインショップ）での購入がおすすめです。家電量販店や携帯ショップなら店員さんに聞きながら購入でき、在庫があればすぐに持ち帰って利用できる点はメリットですが、その場で売っているものしか比較ができず本当に自分に合ったものか判断するのが難しいというデメリットもあります。上記動画で「ポケットWiFiはどこで買えるか？」について確認して自分に合いそうなポケットWiFiを探してみてください。

ポケットWiFiとポケット型WiFi

ポケットWiFiとはワイモバイルなどでサービス展開するデータ通信端末のことで、ソフトバンクの登録商標です。現在、世間の認識ではポケットWiFiはモバイルルーターを用いて、家でも外でもインターネットにつなぐことができる高速モバイルWiFiサービスの総称となっています。今回、あくまでポケットWiFi単体の話ではなく、ポケット型WiFi全般のこととしてお伝えしますので、ポケットWiFiを含むモバイルWi-Fiサービス全般の選び方としてとらえていただければと思います。

ポケット型WiFiの選び方

元プロバイダー社員の視点で考えるなら、まずは接続サービスをどう選ぶかが最初のポイントになります。主なポケットWiFiのサービスは以下の通りです。・携帯電話キャリアのデータ通信サービス・WiMAX（WiMAX+5G）・クラウドSIM対応WiFi・ワイモバイル・楽天モバイル・レンタルWiFi（短期のレンタル）それぞれが特徴がその人その人に合うかどうかは使い方次第ですし、何を重要視するかで異なります。クラウドSIM対応WiFihttps://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/cloud-wifi-hikaku-743/レンタルWiFihttps://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/rental-wifi-1101/置くだけWiFi・ホームルーターhttps://www.crepas.co.jp/provider1/homerouter/homerouter-okudake-wifi-2842/

どんなに安いとか速いといった特徴があったとしても、自分自身に合ったサービスでないと満足行く結果になりません。ですので、接続サービスごとにどういった特徴があるのか、以下の視点で比較して検討する必要があります。・料金・通信制限・ネットワーク回線・通信速度・エリア・契約期間etc

上記のような視点で比較した上で、何を重要視して選ぶのかを念頭に選ぶことが重要となってきます。詳しい内容は以下の記事で解説していますのでご覧ください。

おすすめのポケット型WiFiとは？

今回、元プロバイダー社員の視点と、2021年から10端末以上のWiFiを利用してきた経験からおすすめのポケット型WiFiを決定しました。おすすめのポケット型WiFiは「WiMAX」です。WiMAXはWiMAX+5Gのサービスが2021年からスタートし、auのネットワークを標準で使えるようになったことで通信が高速かつ安定的に行えるようになりました。ポケットWiFiの比較表でも示すように、バランスが良いサービスとなっています。もちろん、通信面の安定感ではNTTドコモやソフトバンクが物理SIMで提供するデータ通信サービスのほうが良いですが、料金が高いことがデメリットです。他のサービスでは通信の安定性や通信速度が遅いなどのデメリットが大きいため、弱点の少ないWiMAXが良いと判断しました。近年ではプリペイド式、容量のチャージ式で利用できる月額なし、契約なしで使えるポケット型WiFiも登場しています。https://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/free-pocketwifi-3624/

WiMAXは2022年2月より速度制限が撤廃されました

WiMAXのWiMAX+5Gサービスにおいて従来、3日間15GBの制限がかかっていましたが、2022年2月より速度制限が撤廃されました。より一層使いやすくなったのと、もともとWiMAXの弱点だった部分が解消されたことでより使いやすいサービスとなりました。

WiMAXの選び方とは？

WiMAXがおすすめのポケット型WiFiといってもプロバイダーが18社以上ある中で選ぶのは大変です。どのようにWiMAXのプロバイダーを選ぶべきなのか。ポイントはMVNOサービスなのでどのプロバイダーを選ぶんでもサービスそのものは同じという点に着目し、月額実質費用を比較することでプロバイダーのお得かどうかを判断することです。契約期間内に支払う費用ともらえる特典を金銭的な部分を相殺するなどして一番お得なプロバイダーをみつける指標になります。以下のリンクで詳しい選び方や今月おすすめのプロバイダーを紹介していますのであわせてご覧ください。

ポケット型WiFiの選び方を動画で解説

※以下は2022年に公開した動画になります。最新のサービスについては公式サイトか株式会社Crepas運営の「プロバイダー・ワン」よりご確認ください。今回紹介した元プロバイダー社員が解説するポケット型WiFiの選び方についてはYouTube動画でも解説しています。それぞれの解説項目にあわせてPart1,2,3の３本の動画で解説しています。・ポケットWiFi型の選び方 Part1 選び方編・ポケットWiFi型の選び方 Part2 比較編・ポケットWiFi型の選び方 Part3 おすすめ編

本リリースの詳しい内容は以下の記事でご確認いただけます。https://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/pocket-wifi-hikaku-362/無制限で利用できるポケットWiFiまとめは以下をご覧ください。https://www.crepas.co.jp/provider1/pocket-wifi/museigen_pocketwifi_campaign-2314/

