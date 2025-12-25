筑波山にて温泉旅館等の運営を手掛ける株式会社TSUKUBAリゾート（所在地：茨城県つくば市、代表取締役：小勝健太）は、2026年度も幼稚園・保育園向け「お泊り保育・卒園旅行プラン」の予約を受け付けております。本プランは、園児お一人様6,050円（税込）からのリーズナブルな価格設定と、ハンバーグや海老フライなどお子様に人気のメニュー、そしてキャンプファイヤーなどの自然体験を組み合わせた、思い出づくりに最適な宿泊プランです。

「ホテル一望」公式サイト： https://www.ichibou.com/

■提供背景：安全で、心に残る「はじめての宿泊体験」をサポート

幼稚園・保育園における「お泊り保育」は、子供たちの自立心を育む大切な行事です。しかし、実施にあたっては「安全性の確保」「食事の好き嫌いへの対応」「予算管理」など、先生方には多くの課題があります。ホテル一望では、長年にわたり多くの教育機関を受け入れてきた実績を活かし、安心・安全かつ、子供たちが心から楽しめる2026年度版の専用プランをご用意しました。

■「お泊り保育プラン」3つの特徴

１．お子様の笑顔がこぼれる「大人気メニュー」夕食は、牛肉100%のハンバーグをはじめ、海老フライ、鶏のからあげ、ポテトフライ（フライドポテト）、スパゲティなど、お子様が大好きなメニューをワンプレートに盛り込みました。朝食も、厚焼き玉子やウインナー、食べやすいミニゼリーなどをご用意し、好き嫌いのあるお子様でも楽しく食事ができるよう工夫しています。※アレルギー対応については別途ご相談可能です。２．先生も安心の「明朗会計」とリーズナブルな価格物価高騰が続く中、園児お一人様1泊2食付きで6,050円（税込）、引率の先生は7,150円（税込）という利用しやすい価格設定を実現しました。保護者様の負担を抑えつつ、充実した内容の宿泊行事を実施いただけます。３．筑波山の大自然を満喫する「体験オプション」夜の特別イベントとして「キャンプファイヤー（薪・トーチセット：5,500円）」の手配が可能です。火を囲んで歌ったり踊ったりする体験は、子供たちにとって忘れられない思い出となります。その他、夏ならではの「スイカ割り（スイカ1個：3,300円）」や「かき氷（1個：165円）」など、季節を感じるオプションも豊富に取り揃えています。

■プラン概要

プラン名 ：ホテル一望 お泊り保育・卒園旅行プラン対象期間 ： 2026年4月～（詳細はお問い合わせください）場所 ： 筑波山温泉 ホテル一望 (〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2)料金（税込）： ・園児様（1泊2食）：6,050円 ・先生様（1泊2食）：7,150円オプション（税込）： ・キャンプファイヤー用薪セット：5,500円 ・スイカ（1個）：3,300円 ／ カットスイカ（1人前）：220円 ・かき氷（1個）：165円 ・おにぎり弁当（昼食・持ち帰り用）：770円

■ホテル一望について

一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約）URL ： https://www.ichibou.com/Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja■会社概要商号： 株式会社TSUKUBAリゾート代表者： 代表取締役 小勝 健太所在地： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-9設立： 2012年3月事業内容： 温泉旅館、公衆浴場、飲食店運営資本金： 200万円URL： https://www.ichibou.com/

【本件に関する幼稚園・保育園様からのお問い合わせ先】筑波山温泉 ホテル一望TEL：029-866-2222MAIL：info@ichibou.com