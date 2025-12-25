世界の電気バス市場は2030年までに13.4％成長し、264億ドルに到達する見込み
電気バス市場レポートは、世界の電気バス産業について包括的に解説し、市場の定義および主要な市場動向を明らかにしています。本分析は、2020年から2025年までを過去期間とし、2025年から2030年、さらに2035Fまでを対象とした予測期間の市場見通しを提供しています。本レポートでは、すべての地域における市場動向を評価するとともに、各地域内の主要経済圏についても詳細な分析を行っています。
2025年における世界の電気バス市場規模は約141億0240万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）4.2％で成長してきました。市場は、2025年の141億0240万ドルから2030年には264億0210万ドルへ拡大すると予測されており、この期間のCAGRは13.4％と見込まれています。さらに2030年以降も成長は継続し、市場は年平均成長率12.8％で拡大し、2035年には481億6580万ドルに達すると予想されています。
電気バス市場において主要企業が採用している戦略
電気バス市場の主要企業は、競争力を強化するために幅広い戦略的取り組みを進めています。これには、戦略的イノベーションを通じた事業能力の強化による運営能力の向上、戦略的提携を通じた事業能力の拡大による運営規模の拡張、そして重点的かつ計画的なイノベーションによる製造能力の高度化が含まれます。
市場機会を最大限に活用するための戦略的提言
新たな市場機会を捉えるために、ビジネス・リサーチ・カンパニーは、電気バスメーカーおよびサプライヤーに対し、複数の分野で製品ラインアップを強化することを推奨しています。具体的には、生産規模の拡大と完全電動バスモデルのラインアップ拡充によるバッテリー電気自動車（BEV）プラットフォームの拡大が挙げられます。また、高エネルギー貯蔵と長距離走行を可能にするモジュール型設計を通じて、長距離運行向けの大容量電動コーチ用シャシーの開発も推奨されています。さらに、移行期の推進方式としてプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）アーキテクチャを製品ポートフォリオに組み込むこと、水素駆動システムの改良、航続距離の延長、耐久性の高い燃料電池モジュールの導入を通じた燃料電池電気自動車（FCEV）技術の高度化も重要な重点分野です。加えて、産業施設やキャンパス環境における従業員の移動手段として、企業向けにBEVバスを導入することも推奨されています。
電気バスとは：市場概要
電気バスとは、ディーゼルやガソリンといった従来の化石燃料ではなく、電力を主または唯一の動力源として走行するバスを指します。電気バスは、公共交通機関、学校輸送システム、民間シャトル事業者、商用フリートサービスなどで広く利用されており、都市部の高密度エリアから都市間路線に至るまで、さまざまな運行環境で乗客輸送に活用されています。
電気バスに関連する補完的な製品およびサービスには、充電インフラ、バッテリー交換および保守サービス、ルート最適化ソフトウェア、フリート保守管理システムなどが含まれます。代替手段としては、従来型のディーゼル、ガソリン、ハイブリッドバスのほか、ライトレールやライドシェアリングサービスといった新興モビリティソリューションが挙げられます。
世界の電気バス市場における主要企業
2024年時点で、上位10社は世界の電気バス市場全体の29.01％を占めていました。最大の競合企業は鄭州宇通客車股份有限公司で、市場シェアは8.95％でした。その他の主要企業には、比亜迪股份有限公司、金龍聯合汽車工業有限公司（厦門金龍汽車集団有限公司）、エヌエフアイ・グループ、ボルボ、ライトバス、VDLグループ、スカニア、福田汽車集団、**メルセデス（ダイムラー・バス）**が含まれます。
