レポートオーシャン株式会社プレスリリース:日本インフルエンザワクチン市場は次世代ワクチン技術、予防医療需要高度化、高齢化社会へ対応を背景に拡大し2033年までに61億3000万ドル規模へ到達する見通し
日本インフルエンザワクチン市場は、2024年から2033年までの期間で、収益が30億米ドルから61億3000万米ドルに増加することが予測されています。この市場は、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）が8.23％に達すると見込まれています。
市場を牽引する要因
インフルエンザの流行増加は、日本におけるインフルエンザワクチン市場の主要な成長要因の一つです。2023年には、全国のインフルエンザ患者数が3年ぶりに流行レベルに達し、特に沖縄、大阪、福井、福岡などの地域では患者数が急増しました。この流行の増加により、インフルエンザワクチンの需要が高まると予想され、今後の市場の成長に大きく寄与するでしょう。
市場の制約
ワクチン製造の複雑さと需要の季節性は、インフルエンザワクチン市場が直面する大きな課題です。ワクチン製造には複雑で時間のかかるプロセスが伴い、安全性と有効性を確認するための厳格な試験が求められます。このため、急速な生産能力の拡大が難しく、パンデミック時には需要急増に迅速に対応できないことが制約となります。また、インフルエンザの流行は季節的であり、異なる年に異なるウイルス株が優勢になるため、通年の安定した需要を確保することが難しいのです。
技術の進歩と市場機会
近年、日本市場における技術の進歩がインフルエンザワクチンの製造と流通のプロセスを大きく変革しています。細胞ベースのワクチン製造や組換えDNA技術などの先進的な製造方法が注目され、効率的で迅速なワクチン製造が可能となっています。加えて、AIを活用したワクチンの投与量選定や流通の効率化が進み、これらの技術革新が市場の成長を支える重要な要素となっています。
主要企業のリスト：
● Daiichi Sankyo Co., Ltd.
● BIKEN Co., Ltd.
● Denka Seiken Co., Ltd.
● KM Biologics Co., Ltd.
● Takeda Pharmaceutical Company Limited.
● Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
● Shionogi & Co., Ltd.
● Astellas Pharma Inc.
● Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
● FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd.
● GC Biopharma Corp.
市場セグメンテーションの洞察
ワクチンのタイプ別
2024年において、日本インフルエンザワクチン市場では、不活化ワクチンが主力となっており、特定のウイルス株に基づいて標準化されているため、安定した需要が見込まれています。これにより、先進国だけでなく発展途上国においても、需要の増加が見込まれています。
年齢層別
小児用ワクチンは、予測期間中に市場をリードするセグメントと予測されています。特に、乳児や新生児に対するインフルエンザ予防接種の需要が増加し、これが市場成長を牽引しています。
セグメンテーションの概要
ワクチンタイプ別
● 不活化インフルエンザワクチン
● 弱毒化インフルエンザワクチン
インフルエンザタイプ別
● 季節性
● パンデミック
製剤別
価ワクチン
● 標準用量（アジュバントなし）
● 高用量（アジュバントなし）
● アジュバントあり
価ワクチン
● 標準用量（アジュバントなし）
