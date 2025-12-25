高周波加熱乾燥装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（バッチ方式、連続方式）・分析レポートを発表
2025年12月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高周波加熱乾燥装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、高周波加熱乾燥装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本レポートによると、世界の高周波加熱乾燥装置市場規模は2024年時点で5億6800万米ドルと評価されており、2031年には8億3900万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は5.8パーセントと見込まれており、安定した成長が期待される市場です。本市場の成長は、製造工程の高効率化、省スペース化、環境負荷低減といった産業界の要請を背景に進んでいます。また、本レポートでは米国の関税制度および各国の政策対応を踏まえ、競争環境や地域経済、供給網の強靭性への影響についても分析しています。
________________________________________
技術特性と導入効果
高周波加熱乾燥装置は、電磁エネルギーを利用して材料内部から均一に加熱および乾燥を行う技術です。従来型の加熱技術と比較して設置面積が小さく、処理時間が短い点が大きな特長です。また、温室効果ガスを排出せず、高温工程を必要としないため、環境面および安全面においても優れています。最終製品の含水率を高精度に制御でき、品質の均一性を確保できることから、多様な産業分野で導入が進んでいます。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、世界市場を対象にした包括的かつ詳細な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、方式別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の全体像と将来動向を明らかにしています。市場は常に変化しているため、競争状況、需給動向、需要構造の変化要因についても多角的に検討しています。さらに、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。これらの指標は、地域別および国別、さらに方式別と用途別に整理されており、事業計画や投資判断に活用できる内容となっています。
________________________________________
市場の目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性の評価、製品別および用途別の将来成長予測、競争要因の分析です。競争環境の分析では、価格、販売数量、売上高、市場シェアの比較を通じて、各企業の市場での立ち位置を明確にしています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、RF Systems、Stalam、Radio Frequency、Thermex Thermatron、Monga Strayfield、PSC Cleveland、Sairem、Foshan Jiyuan High Frequency Equipment、FONG'S、Keroneといった企業が参入しています。各社について、企業概要、製品構成、地域展開、最近の事業動向などが整理されており、市場競争の特徴を理解するための重要な情報が提供されています。
________________________________________
市場区分と用途分野
市場は方式別にバッチ方式と連続方式に分類され、用途別では繊維、食品、紙、医薬品、その他の分野に分けられています。各区分ごとに成長率や市場規模が分析されており、特定分野に特化した事業拡大の検討に有用です。
