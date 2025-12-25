結婚後の“大人の心”をゆさぶるオリジナル小説＆ショートドラマが配信スタート！！＠2025.12.23～
「満たされない夜、大人の心に寄り添う“非日常”を物語で表現」
既婚者限定のコミュニティサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（本社：東京都）は、2025年12月23日（火）より、結婚後の男女のリアルな心情を描いたオリジナルコンテンツ『結婚後、大人の心をゆさぶる物語』の配信を公式Instagramにて開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337859&id=bodyimage1】
■ 企画背景
結婚していても、ふとした瞬間に訪れる孤独や、心のときめきを求める気持ち。
しかし、守るべき日常があるからこそ、保たなければならない距離がある──。
本プロジェクトでは、そんな現代の既婚者が抱える「言葉にならない感情」をテーマに、友だち以上、恋人未満とも違う、絶妙な距離感の交流をオムニバス形式で描き出します。
■ コンテンツ概要
夜、ひとりで過ごす時間にふと読みたくなる物語をお届けします。
第一弾：オムニバス小説（2025年12月23日～） 毎週火曜日、木曜日に最新話を投稿。スマホで読みやすいビジュアルとともに、リアルな心理描写を連載します。
第二弾：ショートドラマ（2026年2月開始予定） 小説の世界観を映像化。視覚と聴覚を通じて、より深く物語へと誘います。
■ 配信スケジュール
小説： 2025年12月23日（火）より、毎週火曜日、木曜日配信（※12/30、1/1は休載）
ショートドラマ： 2026年2月より順次配信予定
■配信プラットフォーム
Healmate公式Instagram（https://www.instagram.com/p/DSmaS_GCSMc/?img_index=1）
■提供社
レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337859&id=bodyimage2】
このくらいの距離が、ちょうどいい。
結婚していても、心のときめきは求めてしまう。
でも結婚しているからこそ、守らなければいけない距離がある。
ちょっとだけの「非日常」。
友だちだけど、ただの友だちじゃない。
でも、やっぱり、ただの友だち。
この関係に、名前はない。
人生ってむずかしくて、
いつも正解はひとつじゃない。
夜、悩める大人に読んでほしい物語。
【本件お問合せ先】
レゾンデートル株式会社広報部
担当：浦野
E-mail：urano@raisondetre-inc.co.jp
配信元企業：レゾンデートル株式会社
