トミザワグループがラピッドカー導入プロジェクトの趣旨に賛同し、支援をいたしました！
リユース事業を中心に、幅広く事業を展開するトミザワグループの企業として、オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業まで幅広く展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島 隆）は、東京ベイ・浦安市川医療センターが実施する「ラピッドカー導入プロジェクト」に賛同し、地域医療のさらなる質向上に向けて支援を行いました。
住民が密集する地域においても、医師が一刻も早く患者のもとへ駆けつけられる体制づくりを目指す本取り組みは、当社にとっても拠点の近隣ということもあり大変意義深いものです。
救命救急センターとして地域医療がより充実することで地域医療を支えてくださり安心して事業活動が行えます。
トミザワグループの『つないだ心で、人と社会をつなぐ』という企業理念とも一致するプロジェクトであり、微力ではありますが、地域の皆さまの安心につながる医療体制の強化に貢献できたことを、心より嬉しく思っております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337668&id=bodyimage1】
また、ラピッドカーの車体に当社名を掲出いただいたことで、社員からも「地域の役に立てて誇らしい」「もっと頑張ろうという気持ちになった」といった声が上がり、社内の士気向上にもつながっています。
当社は今後も、地域社会の安全と安心を支える取り組みに積極的に参画し、企業として果たすべき社会的責任を実践してまいります。
【ラピッドカーのお披露目会に参加させていただきました。】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337668&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337668&id=bodyimage3】
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
