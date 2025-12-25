『遊☆戯☆王５Ｄ′s』より、サイコデュエリストにしてシグナー、十六夜アキがフィギュアで登場！【2025年12月25日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『遊☆戯☆王５Ｄ's』より、十六夜アキ 1/7スケールフィギュアを受注開始いたします。
遊☆戯☆王５Ｄ's 十六夜アキ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337103&id=bodyimage1】
「その笑顔をくれたのはあなたよ、遊星」
『遊☆戯☆王５Ｄ's』より、サイコデュエリストにしてシグナー、十六夜アキがフィギュアで登場！
これまでのシリーズ同様にデュエルシーンをイメージしたポーズにてフィギュア化。
アキのイメージとも言える赤い衣装やコルセット、首元のアクセサリーや髪留め等、特徴的な衣装をしっかりと再現。彼女専用のデュエルディスクの造形はもちろん、シリーズ共通で周るモーメントの光をイメージした彩色を施しています。
デュエル中をイメージした表情の他に「世界の誰にも負けない」笑顔の差し替えパーツが付属。
右腕もパーツの差し替えでシグナーとしての「赤き龍のあざ」が浮かんだ状態を再現可能です。
黒薔薇の魔女と呼ばれていたが、遊星によって笑顔を取り戻した十六夜アキ。
彼女の魅力をお手元でぜひご堪能ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337103&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337103&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337103&id=bodyimage4】
◆商品情報◆
●商品名／遊☆戯☆王５Ｄ's 十六夜アキ
●価格／28,800円（税込）
●受注期間／2025年12月25日～2026年3月10日
●発売予定／2026年9月～10月
●仕様／彩色済みPVCモデル
●サイズ／1/7スケール 全高約24cm
●原型製作／i-con
●デュエルディスク・アクセサリー製作／にゃばー
●彩色見本製作／五日市歩
●製造／AMAKUNI
●発売元／ホビージャパン
●販売／ホビージャパンオンラインショップ、ポストホビー厚木店で予約可能
●JAN／4981932527628
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
◆関連サイト◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●ホビージャパン限定通販／https://hobbyjapan.co.jp/ltd_items/
●遊☆戯☆王５Ｄ's公式サイト／https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yugioh/
