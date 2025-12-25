こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
音声解析AI「MiiTel」、インドネシアにおいて累計導入社数400社を突破
100言語対応に伴いシンガポール、タイ、インド、オーストラリアでも導入
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）のインドネシアにおける子会社、PT RevComm APAC Indonesia にて、音声解析AI「MiiTel」の累計導入社数が400社を超えました。
インドネシアにおける導入企業には、政府機関である社会保険庁、労働省、国内最大手消費財メーカーのOrang Tua Group、国営銀行参加の証券会社であるBNI証券、国内最大級の化粧品メーカーであるParagon Corp、国内最大手トラックディストリビューターのUnited Tructors、インドネシアで急拡大中の食料品高速配達サービスASTRO、国内最大手の美容クリニックの一つであるERHA、5つ星ホテルのAnara Hotel、大手コールセンターのトランス・コスモスインドネシア、ドイツ系大手シーメンスなどが含まれます。
同時に、インドネシアだけでなく、シンガポール、タイ、インド、オーストラリアの企業においても音声解析AI「MiiTel」の導入が始まっています。この拡大は、音声解析AI「MiiTel」が100言語の対応を開始したことに伴い実現しました。従来は日本語、英語、インドネシア語の3言語に対応していたレブコムにとって、多言語でのサービス提供は新たなマイルストーンとなります。
2017年に設立されたレブコムは、2021年にインドネシアでサービス提供を開始し、2023年にインドネシアに子会社を設立しました。2021年末に現地スタッフ4名だったところから、2025年末には40人へ拡大し、マーケティング、営業、パートナーサクセス、カスタマーサクセス、サポート、SEのフルスタックのビジネスチームを構築しました。2025年後半からはインドネシア人エンジニアを採用し、開発チームの組成も始まっております。現在はインドネシアだけでなく、インドネシアをオペレーションの拠点に、周辺各国へのビジネス拡大を進めております。
音声解析「MiiTel」のユーザー基盤の成長と拡大は、レブコムが価値を提供し続け、「MiiTel」のソリューションをさらに多くの国々の企業に広めるための原動力となっています。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
■2025年12月4日 プレスリリース 音声解析AI「MiiTel」、100言語に対応
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000319.000037840.html
■2025年12月9日 プレスリリース レブコム、インドネシア・ジャカルタに開発拠点を設立
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000037840.html
■株式会社RevComm VP Global Business Group 佐々木結一郎 コメント
2021年のマーケットイン直後は、日本と異なる商習慣や採用などに苦労する部分がありました。
特に、現地ではROIなどロジカルな判断に基づいた製品購入意思決定よりも、人間関係が非常に重要なキーサクセスファクターであることが、日本との大きな違いであることを認識しました。その後、現地のSlerなどとの協業モデル（パートナーセールスモデル）に切り替え、パートナー企業とビジネスを共創する仕組みを構築できたことにより、現地エンタープライズ企業への導入が広がりました。今後も現地パートナーと共に規模を拡大させ、インドネシアでの成功事例を周辺各国へ展開していきたいと考えています。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
