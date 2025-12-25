こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee、D&l AWARD 2025で4年連続「トップインクルーシブカンパニー賞」を受賞
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、D&I推進を支援する株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）が主催するD&I AWARD 2025において、インクルージョンスコア上位35%以上の企業に授与される「トップインクルーシブカンパニー賞」を4年連続で受賞しました。また、同アワードで、世界的にも高い水準でD&I推進に取り組むD&I先進カンパニーとして「ベストワークプレイス」の認定も受けました。
■D&l AWARDとは
D&l AWARDは、D&Iに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードで、日本で活動する企業のD&Iの取り組みを独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定が授与されます。
また、社内のDEIB（多様性・公平性・インクルージョン・帰属意識）を評価指標「インクルージョンスコア」をもとに数値化し、参加企業の中で高スコアを獲得した企業には「トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞」が授与されます。
また、2025年からは新たにD&l AWARDの個人賞が新設され、freee DEI Leadの吉村美音が個人賞「大賞」と「Changemaker（チェンジメーカー）賞」を受賞しています。（※）
D&l AWARD 2025 URL：https://diaward.jobrainbow.jp/top
※：https://corp.freee.co.jp/news/20251113freee_D&Iaward_yoshimura.html
D&l AWARD 2025 個人賞「大賞」および「Changemaker（チェンジメーカー）賞」受賞式の様子
■freeeのDEIへの取り組み
freeeでは、2018年2月に「ダイバーシティ推進室」という部署を立ち上げ、さまざまな人材が働きやすく、パフォーマンスが発揮できるような環境づくりを推進することを目的とした活動を行っています。
2018年以降は、ダイバーシティ関連の全社研修や入社研修、社内コミュニティ・相談窓口の強化を実施しています。さらに、経営の基盤から働きやすさを追求していくために、専任部署「DEI（Diversity ,Equity & Inclusion）」を立ち上げ、活動はfreee単体にとどまらず、社会の進化を担う企業としてステークホルダーを巻き込みながらセミナーやイベントの開催、その他情報発信を強化しています。
URL：https://jobs.freee.co.jp/environment/diversity/
■ フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
