2026年新春初売りより発売開始！松葉製作所が手掛けるHHKB Studio専用の木製キートップセットとアルミキートップセット登場

この度、Happy Hacking Keyboardシリーズ（以下HHKB）は、HHKB Studioのオプションとして、株式会社松葉製作所（本社：広島県府中市）が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」と「アルミキートップセット for HHKB Studio」を、PFUダイレクト(注1)にて2026年1月5日13時30分より発売します。木製キートップセットの新たな素材となる「黒檀（コクタン）」は、古くから高級木材として扱われてきた三大唐木の一つです。その中でも、黒のなかに木目がほのかに浮かぶ「縞黒檀（シマコクタン）」を贅沢に使用した本キートップは、密度や硬度の高さからくる、なめらかでしっとりした指触りを体感いただくことができます。また、アルミ削り出しキートップは、軽量かつ高剛性に優れています。更に耐食性・耐摩耗性が向上するアルマイト処理により、長期間にわたって安定した外観を保ちます。内部構造の最適化による樹脂製と同等の重量設計で、キーボード全体のバランスや打鍵感を損なうことなく金属特有の質感をお楽しみいただけます。カラーバリエーションは、レッド・シルバー・ブラウンの3色をご用意しました。松葉製作所が長年にわたり培ってきた伝統技術とこだわりを凝縮したこれらのキートップは、PFUダイレクト 2026 新春初売りでお得にお買い求めいただくことができます。HHKBの魅力をより一層引き立てる丹精込めて作り上げられた逸品を、ぜひその手でご体感ください。商品紹介・価格：59,400円（税込）・セット内容：英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー古くから高級木材として扱われてきた三大唐木の一つである黒檀。その中でも黒と茶色の縞模様を有する「縞黒檀」は、寺院建築、床框（とこかまち）、仏壇、楽器、印材などに重用されてきました。その縞黒檀を贅沢に使用した本キートップは、密度や硬度の高さからくるなめらかでしっとりした指触りが特長で、使い込むほどに表面には自然な艶が生まれます。工業製品でありながら、時間とともに深みを増す表情も楽しめ、使う人の時間をそのまま刻み込んでくれるキートップです。黒檀キートップ専用に仕立てたゴールドベースのパッケージは、中の黒檀キートップとのコントラストであたかも金屏風に筆を入れた絵画を思わせる外観に。開封の瞬間から始まる体験までも含めて、黒檀という素材と向き合うための一つの“所作”となるよう設計しました。日常的に使うキーボードという道具だからこそ、その一箇所に確かな素材と時間を宿す。縞黒檀キートップは、入力という行為の質を静かに変えていきます。●アルミキートップセット for HHKB Studio（レッド／シルバー／ブラウン）・価格：39,600円（税込）・セット内容：英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー軽量でありながら剛性に優れ、寸法安定性の高いアルミニウムを削り出しで成形したキートップは、エッジの立った輪郭と指先に伝わる明確な反応が特長で、入力の初動から確かな剛性感と輪郭のある操作感が得られます。表面にはアルマイト処理を施し、アルミそのものに色を定着させたことから、塗装とは異なり使用によって色が剥がれたり抜けたりすることはなく、長期間にわたって安定した外観を保ちます。また、内部構造を最適化することで、重量は一般的な樹脂製キートップとほぼ同等になるよう設計。金属特有の質感を持ちながらも、キーボード全体のバランスや打鍵感を損なうことはありません。装飾ではなく、機能と時間に耐える素材としてのアルミニウムを、キーボードという日常の道具に落とし込みました。