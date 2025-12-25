こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年新春初売りより発売開始！松葉製作所が手掛けるHHKB Studio専用の木製キートップセットとアルミキートップセット登場
この度、Happy Hacking Keyboardシリーズ（以下HHKB）は、HHKB Studioのオプションとして、株式会社松葉製作所（本社：広島県府中市）が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」と「アルミキートップセット for HHKB Studio」を、PFUダイレクト(注1)にて2026年1月5日13時30分より発売します。
木製キートップセットの新たな素材となる「黒檀（コクタン）」は、古くから高級木材として扱われてきた三大唐木の一つです。その中でも、黒のなかに木目がほのかに浮かぶ「縞黒檀（シマコクタン）」を贅沢に使用した本キートップは、密度や硬度の高さからくる、なめらかでしっとりした指触りを体感いただくことができます。
松葉製作所が長年にわたり培ってきた伝統技術とこだわりを凝縮したこれらのキートップは、PFUダイレクト 2026 新春初売りでお得にお買い求めいただくことができます。
HHKBの魅力をより一層引き立てる丹精込めて作り上げられた逸品を、ぜひその手でご体感ください。
商品紹介
●木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）
・価格：59,400円（税込）
・セット内容：
英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー
日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー
古くから高級木材として扱われてきた三大唐木の一つである黒檀。その中でも黒と茶色の縞模様を有する「縞黒檀」は、寺院建築、床框（とこかまち）、仏壇、楽器、印材などに重用されてきました。その縞黒檀を贅沢に使用した本キートップは、密度や硬度の高さからくるなめらかでしっとりした指触りが特長で、使い込むほどに表面には自然な艶が生まれます。工業製品でありながら、時間とともに深みを増す表情も楽しめ、使う人の時間をそのまま刻み込んでくれるキートップです。
黒檀キートップ専用に仕立てたゴールドベースのパッケージは、中の黒檀キートップとのコントラストであたかも金屏風に筆を入れた絵画を思わせる外観に。開封の瞬間から始まる体験までも含めて、黒檀という素材と向き合うための一つの“所作”となるよう設計しました。
日常的に使うキーボードという道具だからこそ、その一箇所に確かな素材と時間を宿す。縞黒檀キートップは、入力という行為の質を静かに変えていきます。
●アルミキートップセット for HHKB Studio（レッド／シルバー／ブラウン）
・価格：39,600円（税込）
・セット内容：
英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー
日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー
軽量でありながら剛性に優れ、寸法安定性の高いアルミニウムを削り出しで成形したキートップは、エッジの立った輪郭と指先に伝わる明確な反応が特長で、入力の初動から確かな剛性感と輪郭のある操作感が得られます。
表面にはアルマイト処理を施し、アルミそのものに色を定着させたことから、塗装とは異なり使用によって色が剥がれたり抜けたりすることはなく、長期間にわたって安定した外観を保ちます。
また、内部構造を最適化することで、重量は一般的な樹脂製キートップとほぼ同等になるよう設計。金属特有の質感を持ちながらも、キーボード全体のバランスや打鍵感を損なうことはありません。
装飾ではなく、機能と時間に耐える素材としてのアルミニウムを、キーボードという日常の道具に落とし込みました。
発売日
2026年1月5日 13時30分〜
PFUダイレクト 2026 新春初売りのご案内
PFUダイレクトにて2026年1月5日13時30分〜新春初売りを開催いたします。本初売り限定アイテムの販売に加え、今回のキートップセットを含む様々な製品がお得にお買い求めいただけますので、ぜひこの機会をご利用ください。
▼初売り会場はこちら▼
https://www.pfu.ricoh.com/direct/campaign/newyear2026/
※上記URLは2026年1月5日13時30分までアクセスできません。
通常販売サイト
●木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-keytopset-studio-wooden
※上記URLにアクセスしても2026年1月5日13時30分まで黒檀のキートップセットは表示されません。
●アルミキートップセット for HHKB Studio（レッド／シルバー／ブラウン）
https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-keytopset-studio-aluminum
※上記URLにアクセスしても2026年1月5日13時30分までアルミのキートップセットは表示されません。
カスタマイズイメージ
本キートップセットは、HHKB Studio キートップ3Dデータを活用し製作しています。HHKB StudioおよびHHKB Studioと互換性(注2)のあるキースイッチにてご使用いただけます。
株式会社松葉製作所とは
広島県府中市に工房を構える松葉製作所は、精密な木型製作で77年の歴史を持つ工房です。一枚板から削り出す手仕事で、失われつつある技術を受け継ぎ、高品質な木製品を世に送り出しています。近年では、HHKB専用のパームレスト&キーボードルーフや木製iPhoneケース、スピーカーなど、独創的なプロダクトも手がけています。少量生産だからこそ、細部まで妥協のないものづくりで、手仕事ならではの質感と確かな精度を実現しています。
■松葉製作所 Webページ
URL：https://www.matsuba-factory.com/
■松葉製作所のインタビュー記事（HHKB Life）はこちら。
URL：https://happyhackingkb.com/jp/life/hhkb_life35.html
■これまでに発売した木製キートップセットはこちら。
URL：https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20250908.html
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
注2 HHKB Studioは、通常プロファイルのMXスタイルの3ピンおよび5ピンメカニカルスイッチ（Cherry、Gateron、Kailh社製）と互換性があります。
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
