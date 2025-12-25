こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
現代のビジネスパーソンが求める「着心地の良さ」と「メンテナンスのしやすさ」を両立 従来の約4倍の伸長率を持つ『TEXBRID®シャツ』が登場！
〜アイロン不要でお手入れ簡単、抗菌・消臭で部屋干しも安心〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は高い伸縮性と優れた形状回復性を持つTEXBRID®（テックスブリッド）糸を使用し、現代のビジネスパーソンが求める「着心地の良さ」と「メンテナンスのしやすさ」を兼ね備えたシャツを12月25日（木）より洋服の青山全店、およびオンラインストアにて発売します。
◎商品ページ：https://tinyurl.com/37zndnma
近年、オフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリットワークといった働き方の多様化に伴い、リラックス感のある着心地や機能性に優れた商品への注目が集まっています。ビジネスシーンにおいてシャツは、相手にきちんとした印象を与えることから需要が高い一方で、ニットなどに比べ可動域が狭く窮屈感を感じやすい、アイロンに手間がかかるといった課題があります。そこで今回は、「着心地の良さ」と「メンテナンスのしやすさ」を兼ね備えたシャツを企画しました。
画の生地には、バネ状の分子構造による高い伸縮性と優れた形状回復性（伸びても元に戻る力）が特長の高伸縮機能糸「TEXBRID®」を採用しました。従来のポリエステル糸より約4倍の伸長率と軽くて柔らかい風合いとなっており、長時間のビジネスシーンでもストレスなく着用できます。さらに、形態安定性にも優れているため、洗濯後はアイロン不要です。そのほか、ハイブリッド触媒®TioTio®プレミアム加工による抗菌・消臭機能を施すことで、部屋干しによる菌の増殖や生乾き臭を軽減します。
※ハイブリッド触媒®という技術を使った繊維加工で洗濯しても効果が持続。鉄イオン触媒の強力な酸化力を利用して悪臭や細菌類を破壊、分解する。
【商品概要】
商品名 TEXBRID®（テックスブリッド）シャツ
素材 ポリエステル100%
サイズ メンズ：S 〜 LL（首回り37cm 〜 43cm）
販売価格 税込5,489円
販売店舗 洋服の青山 全店
洋服の青山オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://tinyurl.com/37zndnma
