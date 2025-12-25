¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼½êÂ°¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥° Æü²¼ ¾°2025Ç¯Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ö¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó77Ôµé Í¥¾¡¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ µþÅÔ¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¼ÒÄ¹¡§ ´Ú ½Ó¡¢°Ê²¼¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¡Ë¤Ï¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó77Ôµé ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¡Æü²¼ ¾°¡Ê¤¯¤µ¤« ¤Ê¤ª¡Ë¤¬¡¢12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÁí¹ç±¿Æ°¾ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±³¬µé¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥½¨Áª¼ê¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢Æü²¼Áª¼ê¤Ï¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢1994Ç¯¹ÅçÂç²ñ°ÊÍè32Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡×¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÀ¼£ÇÕÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Âç²ñ¤ÏÆü²¼Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Æü²¼ ¾°¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î2Ï¢ÇÆ¡×¤È¤¤¤¦¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¤Ï¡¢Æü²¼ ¾°¤ÎÄ©Àï¤È³èÌö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡Ö¥è¥í¥³¥Ó¡×¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æü²¼ ¾° ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½éÍ¥¾¡¤Î¼Â´¶¤è¤ê¤â¡¢¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ØÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ÎÆâ¤òÃÎ¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¡¢¼«¤éÅ¸³«¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¼ý³Ï¤Èº£²ó¤Î²ÝÂê¤ò¶»¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Æü²¼ ¾° ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÈÄ¹172Ñ¡¢ÂÎ½Å77Ô¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¡£
3ºÐ¤è¤ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹â¾¾ËÌ¹â¹»3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»À¸¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¸¢71Ôµé¤ÇÍ¥¾¡¡£
ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢1Ç¯»þ¤ËÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£3Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2023Ç¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÁ´ÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¡¢Â³¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë77kgµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°»Ë¾åºÇ½ÅÎÌµé¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï²Æµ¨¡¦Åßµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹áÀî¸©½é¤Î¸©Ì±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë»ç¼úË«¾Ï¤â¼õ¾Ï¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤ÏÌÀ¼£ÇÕÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÂç²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤âÁª½Ð¡£
Æ±Ç¯£¹·î¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 UWW ¥ì¥¹¥ê¥ó¥° ¥·¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±³¬µé¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ï¥ó ¥°¥ë¡¼¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È ÁíÌ³¡¦¹ÊóÉô
E-mail¡§toiawase2@maruhan.co.jp
