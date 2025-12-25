こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
あなたに合うかぜ薬は？年末年始のかぜに“早めのパブロン”【パブロン選び方チャート付き】
年末年始、ご家族やご友人と過ごす大切な時間に突然のかぜ。そんな時に限って病院が休みで困った経験はありませんか？そんな場面でおすすめなのが、日本全国のドラッグストアやネットショップでも購入できるパブロンです。パブロンは、皆様一人ひとりに合ったかぜ薬を提供できるよう、豊富なラインナップを揃えています。今回は、パブロン選びに迷わないよう、あなたにおすすめのパブロンを簡単に見つけられるフローチャートをご紹介します。これからの年末年始の“いざ”というときの備えとして、ぜひチェックしてみてください。
ポイント
✓パブロンは日本全国のドラッグストアだけでなく、ネットショップでも購入可能
✓パブロンは子供から大人まで、ニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ
✓“あなたに合ったパブロン”を選べるフローチャートをご紹介
◆日本全国どこでも、ネットショップでも購入可能なパブロン！
北海道から沖縄県まで、日本全国のドラッグストアで販売されているパブロン。最近ではネットショップでも購入できるようになり、年末年始で病院に行けなくても、最寄りのドラックストアやネットショップでかぜ薬を入手できるようになりました。このようにパブロンは、いつでもどこでも、皆様の健康に寄り添っています。
◆あなたにおすすめのパブロンを手軽に見つけられるフローチャートを紹介！
パブロンのかぜ薬は、年齢や症状、生活スタイルに合わせ、皆様一人ひとりのことを考えた豊富なラインナップをご用意しています。ですが、たくさんあるからこそ、いざという時にどれを選んだら良いか迷ってしまうこともあるかもしれません。ここではそんなあなたにおすすめのパブロンが手軽に見つけられる、「パブロンの選び方」に関するフローチャートをご紹介します。
＜パブロンの選び方チャート＞
◆各パブロン製品の特長をご紹介！
フローチャートでたどり着いた各パブロン製品をご紹介します。より詳しい製品情報は、各製品ホームページのURLから確認できます。
＜大人用（１５才以上）かぜ薬＞
●パブロンエースPro-X錠/微粒：１日３回効き目重視
販売名：パブロンエースPro-X錠
区分：指定第２類医薬品
販売名：パブロンエースPro-X微粒
区分：指定第２類医薬品
＜効能＞
かぜの諸症状（のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、たん、頭痛、発熱、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
＜製品ホームページURL＞
【パブロンエースPro-X】公式ページ
https://brand.taisho.co.jp/pabron/pro/
●持続性パブロン錠：１日２回で長く効く
販売名：持続性パブロン錠
区分：指定第２類医薬品
＜効能＞
かぜの諸症状（のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、たん、頭痛、発熱、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
＜製品ホームページURL＞
【持続性パブロン錠】公式ページ
https://brand.taisho.co.jp/pabron/jizoku/
＜大人も子供も家族みんなで使えるかぜ薬＞
●パブロンSゴールドW錠/微粒：１２才から飲める、のどによく効くWケア※
※アンブロキソール塩酸塩による気道粘膜クリア作用と、L-カルボシステインによる気道粘膜リペア作用のこと。
販売名：パブロンSゴールドW錠
区分：指定第２類医薬品
販売名：パブロンSゴールドW微粒
区分：指定第２類医薬品
＜効能＞
かぜの諸症状（のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、たん、頭痛、発熱、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
＜製品ホームページURL＞
風邪薬（かぜ薬）ならパブロンSゴールドW。 風邪の諸症状に ｜パブロン｜大正製薬
https://brand.taisho.co.jp/pabron/sg/
●パブロンS錠：５才から飲める、飲み込みやすい小粒錠
●パブロンS微粒：１才※から飲める、服用しやすい柑橘風味の粉薬
※２才未満の乳幼児には医師の診療を優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
販売名：パブロンS錠
区分：指定第２類医薬品
販売名：パブロンS微粒
区分：指定第２類医薬品
＜効能＞
かぜの諸症状（のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、たん、頭痛、発熱、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
＜製品ホームページURL＞
風邪薬（かぜ薬）ならパブロンS。飲みやすい製剤で、微粒は1才から錠剤は5才から飲める ｜パブロン｜大正製薬
https://brand.taisho.co.jp/pabron/s/
＜子供用(１５才未満)かぜ薬＞
●パブロンキッズかぜ錠：５才以上１５才未満、するんと飲みやすい小粒錠
●パブロンキッズかぜ微粒※：１才以上１１才未満、いちご風味の飲みやすい粉薬
●パブロンキッズかぜシロップ※：３ヵ月以上７才未満、いちご風味の飲みやすいシロップ
※２才未満の乳幼児には医師の診療を優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
販売名：パブロンキッズかぜ錠
区分：第２類医薬品
販売名：パブロンキッズかぜ微粒
区分：第２類医薬品
販売名：パブロンキッズかぜシロップ
区分：第２類医薬品
＜効能＞
かぜの諸症状（のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、たん、頭痛、発熱、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和
＜製品ホームページURL＞
子どもの風邪薬（かぜ薬）ならパブロンkids（キッズ）｜パブロン｜大正製薬
https://brand.taisho.co.jp/pabron/kids/
◆最後に
これからの年末年始をご家族やご友人と楽しく元気に過ごせるように、今のうちからかぜに対する備えを始めつつ、かぜ症状が出てきたら“早めのパブロン”で対処しましょう。それでもかぜ症状が続く場合には無理をせず療養し、症状の判断に迷った場合や症状が重い場合は、必ず医療機関を受診してください。
パブロンは、いつでも、どこでも皆様の健康に寄り添っています。
そして大正製薬では、これからも皆さまの健康をサポートすべく、信頼できる情報の提供に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社 メディア推進部 03-6382-7304
梶田 寛文 h-kajita@taisho.co.jp
田中 秀治 shuj-tanaka@taisho.co.jp
関連リンク
パブロンSゴールドW
https://brand.taisho.co.jp/pabron/sg/
パブロンS
https://brand.taisho.co.jp/pabron/s/
パブロンkids（キッズ）
https://brand.taisho.co.jp/pabron/kids/
パブロンエースPro-X
https://brand.taisho.co.jp/pabron/pro/
持続性パブロン錠
https://brand.taisho.co.jp/pabron/jizoku/
